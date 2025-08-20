DOLAR
Tunceli'de Pülümür Çayı'nda 22 Yaşındaki Ali M. Boğuldu

Tunceli'de Pülümür Vadisi Örenönü Tabiat Parkı'nda 22 yaşındaki Ali M., Pülümür Çayı'na girerek kayboldu; cansız bedeni sudan çıkarıldı ve otopsi için morga kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 18:12
Olayın Detayları

22 yaşındaki Ali M., Pülümür Vadisi'ndeki Örenönü Tabiat Parkı mevkisinde Pülümür Çayı'na girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Munzur Arama Kurtarma, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu Ali M.'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Cenaze, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

