Tunceli'de Pülümür Çayı'nda 22 Yaşındaki Ali M. Boğuldu
Olayın Detayları
22 yaşındaki Ali M., Pülümür Vadisi'ndeki Örenönü Tabiat Parkı mevkisinde Pülümür Çayı'na girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, Munzur Arama Kurtarma, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu Ali M.'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Cenaze, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tunceli'de Pülümür Çayı'na giren kişi boğuldu. Ekipler, yaptıkları çalışmayla boğulan kişinin cansız bedenini sudan çıkardı.