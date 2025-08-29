DOLAR
Tunceli'de Restoranda Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Moğultay Mahallesi'ndeki restoranda H.T.'nin açtığı ateş sonucu Hasan Ç. hayatını kaybetti, Ali İhsan B. ağır yaralı; H.T. gözaltında.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 20:13
Tunceli'de restoranda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Olayın Detayları

Tunceli'nin Moğultay Mahallesi'nde bir restorana gelen H.T, henüz belirlenemeyen nedenle Ali İhsan B. ve Hasan Ç'ye silahla ateş açtı.

Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve Hastaneye Sevk

Ağır yaralanan Ali İhsan B. ve Hasan Ç., ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Ç. kurtarılamadı.

Ali İhsan B., daha sonra Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi; sağlık durumunun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma ve Gözaltı

Olayla ilgili olarak H.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

