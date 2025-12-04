Tunceli'de 'Temel Afet Bilinci' Eğitimleriyle Afet Hazırlık Seferberliği

Tunceli'de "Temel Afet Bilinci" eğitimleri hız kesmeden devam ediyor

Tunceli'de muhtemel afetlere karşı hazırlık amacıyla başlatılan "Temel Afet Bilinci Eğitimleri", İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeline yönelik oturumlarla sürüyor. Program, deprem uzmanlarının sık sık gündeme getirdiği risklere karşı hem kurumların hem de toplumun dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

Eğitimin içeriği ve hedefleri

Eğitimleri veren Sivil savunma uzmanı Sema Ekrem tarafından; afet türleri, Tunceli’nin jeolojik ve iklimsel riskleri, tehlike öncesinde alınması gereken önlemler, afet anında doğru davranış şekilleri ve afet sonrasında uygulanacak müdahale yöntemleri detaylı olarak ele alınıyor. Eğitimlerin amacı, kamu personelinin acil durumlarda doğru, hızlı ve koordineli hareket ederek hem kendi güvenliğini sağlaması hem de çevresine yol göstermesidir.

Bu çalışmalar, afet bilincinin tabana yayılmasını sağlayarak kurumların hazırlık seviyesini yükseltiyor ve toplumun afetlere karşı daha dirençli hale gelmesine katkı sunuyor.

Okul kültüründe ve toplumda farkındalık

İngilizce öğretmeni Delal İnce, eğitimin okul kültürüne entegrasyonunun önemine vurgu yaparak, "Artık öğrencilerimize sadece ders anlatmıyoruz, aynı zamanda yaşam becerisi kazandırıyoruz. Bir çocuğun doğru davranışı öğrenmesi, onlarca hayatı kurtarabilir. Bu farkındalık okul kültürüne yerleştiğinde hem aileler hem toplum güven kazanıyor. Yapılan seminerlerde ilçe planlaması hakkında bilgiler edindik" dedi.

Müzik öğretmeni Ozan Tanrıverdi de eğitimlerin kapsamını genişleterek, "Afet sadece deprem değildir, sel, yangın, heyelan gibi birçok riskle karşı karşıyayız. Bu eğitimler bizler açısından çok faydalı oldu. Bu eğitimlerin müfredatta yer almasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker ise eğitimlerin güven duygusu oluşturduğuna dikkat çekti: "Afet bir bilinç işi. Bir kez öğrenip bırakılacak bir konu değil. Bu eğitimlerin düzenli olarak yapılması hem bizlere hem de öğrencilerimize çok büyük bir güven sağlıyor. Eğitimler sayesinde kendimizi daha hazırlıklı, daha bilinçli ve daha sorumlu hissediyoruz. Eğitimleri veren hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz."

Yerel yetkililer, devam eden eğitimlerin düzenli hale getirilmesiyle Tunceli'de afet bilincinin yaygınlaştırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesini hedefliyor.

DEPREM UZMANLARININ SIK SIK UYARDIĞI TUNCELİ’DE, MUHTEMEL AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK AMACIYLA BAŞLATILAN "TEMEL AFET BİLİNCİ EĞİTİMLERİ" HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR.