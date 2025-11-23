Tunceli'de Yaklaşık 50 Dağ Keçisi Yol Kenarında Görüntülendi

Tunceli Türüşmek köyü kırsalında IUCN kırmızı listesinde yer alan yaklaşık 50 dağ keçisi yol kenarında yiyecek ararken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 11:05
Tunceli merkeze bağlı Türüşmek köyü kırsalında, yol kenarında yiyecek arayan yaklaşık 50 dağ keçisi sürüsü görüntülendi.

Sürü, Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan ’Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’ndeki dağ keçilerinden oluşuyor ve bölgeden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Doğal Yaşam ve Davranış

Görüntülerde, dağ keçilerinin doğal yaşam alanlarında sakin bir şekilde yiyecek aradığı ve çevreyle uyumlu hareketleri dikkat çekiyor.

