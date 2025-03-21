Tunceli Pülümür'de Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Tunceli'nin Pülümür İlçesinde Kar Yağışı Eğitime Engel Oldu

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, ilçe genelinde etkili olan kar yağışının öğrencilerin okula ulaşımında sorunlara yol açabileceği belirtildi.

Açıklamada, yollarda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir alınmıştır. Bu kapsamda, köylerden taşımalı eğitim ile okullara erişim sağlayan öğrencilerin eğitim-öğretime 21 Mart Cuma günü ara verileceği duyuruldu.

Ayrıca, aynı gün engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. Yetkililer, öğrencilerin güvenliği için gerekli önlemlerin titizlikle alındığını vurguladı.