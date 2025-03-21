Tunceli Pülümür'de Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 04:15
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 04:15
Tunceli Pülümür'de Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Tunceli'nin Pülümür İlçesinde Kar Yağışı Eğitime Engel Oldu

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, ilçe genelinde etkili olan kar yağışının öğrencilerin okula ulaşımında sorunlara yol açabileceği belirtildi.

Açıklamada, yollarda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir alınmıştır. Bu kapsamda, köylerden taşımalı eğitim ile okullara erişim sağlayan öğrencilerin eğitim-öğretime 21 Mart Cuma günü ara verileceği duyuruldu.

Ayrıca, aynı gün engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. Yetkililer, öğrencilerin güvenliği için gerekli önlemlerin titizlikle alındığını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunceli Pülümür'de Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi
2
İtalya Başbakanı Meloni, AB Zirvesi Sonuçlarını Değerlendirdi
3
THY Cenevre'de İftar Programı Düzenledi
4
Zagreb'de Işık Festivali Coşkusu
5
Nevşehir'de Taşımalı Eğitime Olumsuz Hava Nedeniyle Ara Verildi
6
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Capacity AVM'ye Rüşvet İddiası: 5 Milyon Euro Talep Edildi
7
Saraçhane'de İzinsiz Gösteri: Eylemciler İBB Binasına Girmeye Çalıştı

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!