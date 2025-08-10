Tunceli Valisi Aygöl, Ali Boğazı'nda İncelemelerde Bulundu

Tunceli Valisi ve Belediye Başkanı Şefik Aygöl, Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasındaki Ali Boğazı bölgesinde kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Aygöl, ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ile birlikte Çemişgezek ilçesindeki Boztepe Yaşam Kulesini ziyaret etti.

Burada, askerlerle bir araya gelen Aygöl, ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Terörle Mücadele ve Huzur Vurgusu

Aygöl, Ali Boğazı bölgesine geçerek yaptığı incelemelerde, geçmişte terörle mücadele kapsamında bölgede yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Bölgenin artık huzura kavuştuğunu vurgulayan Aygöl, şu ifadeleri kullandı:

"Şükürler olsun ki, özellikle bu uğurda can veren şehitlerimiz, o şehitlerimizin mübarek kanları ve gazilerimizin üstün cesaretleri sayesinde burada sadece huzur olduğunu söyleyebilirim. Bu huzur ortamını sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize minnet duyuyorum. Bugün, bir karış toprak için canlarını feda etmekten çekinmeyen kahramanlarımıza müteşekkir olduğumu belirtmek istiyorum. Allah huzurumuzu daim eylesin, milletimizi güçlü kılsın, devletimizi kaim eylesin inşallah."

Tunceli Valisi ve Belediye Başkanı Şefik Aygöl (ortada), Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasındaki Ali Boğazı bölgesinde inceleme yaptı. Aygöl'e İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal (sağda) da eşlik etti.