Tunceli Valisi Aygöl Kutu Deresi'ni İnceledi: Turizme Açma Mesajı

Tunceli Valisi Aygöl Kutu Deresi'ni İnceledi

Pülümür Vadisi'nde 5 kilometrelik parkur ve turizm vurgusu

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, uzun yıllar terörle anılan Kutu Deresi bölgesinde incelemelerde bulundu.

Aygöl, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve bazı jandarma personeliyle Pülümür Vadisi'ndeki Kutu Deresi bölgesine gezi düzenledi. Bölgedeki meşe ormanlarının arasındaki 5 kilometrelik parkurda yürüyüş yaparak doğal güzellikleri yakından gördü.

Jandarma personeliyle aynı sofrada yemek yiyip sohbet eden Aygöl, Kutu Deresi'nin yıllarca terörle mücadelede önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti ve şu değerlendirmeyi yaptı:

"Buralarda al bayrağımızın gölgesinde huzurla ve mutlulukla dolaşıyoruz. Terörsüz Türkiye'yi konuştuğumuz bugünlerde, bu bölgelerin, vatandaşlarımızın turizmi ile ilgili olarak konuşmak istiyoruz ve (bölgeyi) turizme açmak istiyoruz. Vatandaşlarımız gelsin, bu güzellikleri yaşasınlar ve bu güzellikleri ülkenin her tarafına yaysınlar. Bu duygularla, bu mücadelede her zaman kahramanca mücadele eden bütün kahramanlarımızı şükranla anıyorum."