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Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Tunceli ve Muğla'da belediyeler KPSS'siz personel alacak. Başvuru şartları ve tarihler detaylandı.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 11:07
Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları

Türkiye genelinde iş arayanlar için belediyelerden müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Tunceli'nin Hozat Belediyesi ile Muğla'nın Fethiye Belediyesi, yeni personel alımları gerçekleştireceğini duyurdu. Peki, hangi pozisyonlara kaç kişi alınacak? Başvuru şartları ve süreç nasıl ilerleyecek? İşte tüm ayrıntılar...

Hozat Belediyesi Personel Alımı

Tunceli iline bağlı Hozat Belediyesi, belirli niteliklere sahip personel arayışında. Kepçe kullanımı konusunda en az 1 yıl deneyimi bulunan adayların başvuru yapabileceği bu ilana, Hozat ilçe merkezinde ikamet edenler için kapılar açık.

Hozat Belediyesi Personel Alımı Şartları

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Hozat İlçe Merkezi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
  • Kamu haklarından herhangi bir sebeple mahrum edilmemiş olmak,
  • Kepçe kullanımı konusunda en az 1 yıl deneyim sahibi olmak,
  • Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen belirli suçlardan mahkûm olmamak.


Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte DetaylarFethiye Belediyesi Personel Alımı

Muğla'nın Fethiye Belediyesi de istihdam alanında dikkat çeken bir duyuruda bulundu. Fethiye Belediyesi, 10 adet Beden İşçisi alımı yapacak.

Fethiye Belediyesi Personel Alımı Başvuru Şartları

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkûm olmamak,
  • Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı bulunmamak,
  • Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması,
  • Fethiye ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
  • En az ilköğretim mezunu olmak.

Bu şartları taşıyan kişiler, Fethiye Belediyesi'nin ilanına başvurabilir.

Başvuru Tarihleri

Hozat ve Fethiye Belediyeleri için belirlenen başvuru tarihleri oldukça kısıtlı. Adaylar, başvurularını 29 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla başlatabilirken, bu süreç 2 Mayıs 2025 Perşembe günü sona erecek.

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