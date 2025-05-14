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Tuncer Bakırhan: "1071'de Kurduğumuz Kader Ortaklığı Yeniden Güncelleniyor"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Muş'ta yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 18:41
Tuncer Bakırhan: "1071'de Kurduğumuz Kader Ortaklığı Yeniden Güncelleniyor"

Muş'ta Tarihi Mesajlar

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Muş'ta düzenlenen "Geleceğimiz Bizim Tarlamız Bizim" temalı programa katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde önemli ifadelerde bulundu. Bakırhan, "1071'de kurduğumuz kader ortaklığı bin yıl sonra demokratik bir şekilde yeniden güncelleniyor." dedi.

Muş Ovası'nın Önemi

Konuşmasında Muş Ovası’nın tarımsal üretimdeki önemine değinen Bakırhan, çiftçilere daha fazla destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'nin tarihi bir dönüm noktasından geçtiğini belirtti.

Barış ve Kardeşlik Vurgusu

Bakırhan, konuşmasını sürdürdü; "Yıllardır bu coğrafyada büyük acılar yaşandı. Kanın akmadığı, çatışmaların olmadığı bir ülke çocuklara armağan edilebilir. Muş'un bu süreç için önemi büyüktür. Bu kadim ortaklığın demokratik, barışçıl bir zemin bulması gerekiyor. Türk'ün, Kürt'ün ve diğer inançların bir arada yaşadığı kadim kardeşlik hukukuna göre bir süreç işlemesi gerektiğini düşünüyoruz." diye ifade etti.

Toplumun Birleşme Çağrısı

Herkesi bu sürece destek vermeye davet eden Bakırhan, "Silahların sustuğu, barış ihtimalinin olduğu bir eşikte duruyoruz. Çatışmayı körükleyenler, karşı çıktıkları eşitlik ve barış hukukunu bilmelidir. Yapay gündemlerle bu barış sürecini akamete uğratmaya çalışanlara rağmen, toplumsal kesimlerin kendini eşit ve özgür hissedeceği bir Türkiye için birlikte barışı inşa etmeliyiz." şeklinde konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sağda), Muş'ta partisinin il başkanlığınca...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sağda), Muş'ta partisinin il başkanlığınca "Geleceğimiz Bizim Tarlamız Bizim" sloganıyla düzenlenen programa katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sağda), Muş'ta partisinin il başkanlığınca...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan (sağda), Muş'ta partisinin il başkanlığınca "Geleceğimiz Bizim Tarlamız Bizim" sloganıyla düzenlenen programa katıldı.

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