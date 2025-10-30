Tuncer Bakırhan (DEM Parti): PKK'nın Feshi ve Silah Bırakması "Tarihi Önemdedir"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kars'ta PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakmasının tarihi önem taşıdığını söyledi; Cumhuriyetin demokrasiyle barışması vurgulandı.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 14:55
Kars'ta "Halklar ve İnançlar Buluşması"nda önemli mesajlar

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kars'taki bir otelde partisince düzenlenen "Halklar ve İnançlar Buluşması"nda yaptığı konuşmada, 1 Ekim 2024'te yeni bir sürece girildiğini ifade etti.

Bakırhan, sürecin başlangıcına ilişkin olarak, "Sayın Bahçeli'nin Grubumuza (DEM Parti Grubu) gelip el sıkışmasıyla başlayan, bir yıldır eksik ve aksaklıklarına rağmen yürüyen bir süreçten bahsediyoruz. Çözüm aradığımız, halkların, inançların kardeşçe bir arada yaşamasının cevabını aradığımız bu süreçte Kars'taki bu renk ve farklılığın bize öğreteceği çok şeyler var." dedi.

Farklı din, mezhep ve etnik kökenden insanların Kars'ta birlikte yaşadığına dikkat çeken Bakırhan, "40-50 yıllık bu ayrıştırma, ötekileştirme siyasetinden de hiç etkilenmediler. Bunun için Kars demeye, anlatmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.

Programın sunucusunun hatırlatması üzerine Bakırhan, 29 Ekim paylaşımına ilişkin şunları söyledi: "Bizim Cumhuriyet ile herhangi bir sorunumuz yok, Cumhuriyet'in demokrasi ile barışmasını istiyoruz. Cumhuriyet demokratik olsun, Türkiye'de yaşayan bütün renkler bütün kimlikleri kapsasın, kucaklasın. Kimse kimliğinden dilinden, renginden düşüncelerinden dolayı dışlanmasın. Bizim bütün istemimiz yıllardır yürüttüğümüz ama bir türlü anlatamadığımız meramımız tam da budur, Cumhuriyet demokrasiyle barışsın, Karslının birbiriyle barışık olduğu gibi."

PKK'nın silah bırakma sürecine değinen Bakırhan, "PKK'nın kendini feshetmesi, silahları yakması ve en son Türkiye sınırından çıkarak Türkiye devletine silah çevirmeyeceğini, artık silah kullanmayacağını belirtmesi, tarihi bir önemdedir." ifadelerini kullandı.

Bakırhan ayrıca, "Silah sorunsa ve bugün devreden çıkmışsa silahın ortaya çıkmasına sebep olan tekçiliği, ırkçılığı ve antidemokratik uygulamaları kaldırmak da bizim devletimizin, iktidarımızın görevi ve bir sorumluluğu değil mi? Tam da silahların devreden çıktığı, tamamıyla çıkacağı bir süreçte siz Karslılara, kanaat önderlerine, siyasi parti temsilcilerine ve halka büyük sorumluluklar düşüyor." dedi.

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar