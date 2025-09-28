Tuncer Bakırhan: "Terörsüz Türkiye" süreci tarihi önemde

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da düzenlenen toplantıda "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakırhan, sürecin bir yıldır devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

Sürecin önemi ve toplumun katılımı

Bakırhan, bir otelde yapılan ve bazı baro başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda, sürecin toplumun tüm kesimleriyle birlikte yürütüleceğini belirterek, "Tüm provokasyonlara, karşı duruşlara rağmen bir yıldır bu sürecin devam etmesi çok değerlidir ve tarihi önemdedir." dedi.

Bakırhan, kişisel beklentisini şu sözlerle ifade etti: "Kendi adıma söylemem gerekirse ben umutluyum. Bu süreci birlikte yürüteceğiz, yöneteceğiz. En azından kendi adımıza, kent adına ne kadar kararlı, samimi olduğumuzu, ne kadar disiplinli ve önemli bir çalışma yürüttüğümüzü herkese kanıtlamaya çalışacağız."

Meclis, yasalar ve 86 milyon

Bu sürecin 86 milyonu ilgilendirdiğini vurgulayan Bakırhan, süreci güvenlik zemininden diyalog ve müzakere zeminine taşımak için önemli çabalar harcadıklarını söyledi. Bakırhan, Meclis’te oluşturulan komisyonun ve tartışmaların da değerli olduğunu ifade etti.

Bakırhan, Meclis'in çalışmalarına ilişkin taleplerini şöyle sıraladı: "Meclis dinlemeleri bırakmalı, barış yasalarını gündemine almalı ve barış yasalarını hayata geçirecek kanunlar çıkarmalıdır." Ekim ayında Meclis'in açılışıyla birlikte öncelikli olarak geçiş yasaları, Terörle Mücadele Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza İnfaz Kanunu ve tutuksuz yargılamayı keyfilikten çıkaracak yasal düzenlemelerin hızlı şekilde gündeme alınması gerektiğini belirtti.

Bakırhan, sürecin başarıya ulaşmasının bölgeye ve komşu ülkelere etkisine de dikkat çekerek, "Türkiye'de bu süreci başarıya ulaştırabilirsek Türkiye'deki bu süreç Suriye'de de aslında bir model olabilir" değerlendirmesinde bulundu. Ancak Suriye meselesinin sürecin önüne koşul olarak konulmasının zararlı olacağını söyledi.

Demokrasi ve barış vurgusu

Bakırhan, Sayın Bahçeli'nin 1 yıl önce söylediği "umut hakkı"na atıf yaparak, sürecin iki temel direğinin demokrasi ve barış olduğunu; bunların birbirinden ayrılamayacağını belirtti: "Barışsız demokrasi olamaz. Demokrasi olmadan da barış kalıcı olamaz. Bu treni bu sefer kaçırmayacağız."

Toplantı ve katılımcılar

Toplantıda Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç de konuşma yaptı. Etkinliğe bazı DEM Parti milletvekilleri ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük katıldı. Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.