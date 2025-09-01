DOLAR
Tunus Gazeteciler Sendikası, Filistinli Gazetecilere Destek İçin Küresel Kampanyaya Katıldı

Tunus Gazeteciler Sendikası, Filistinli gazetecilere yönelik saldırıların durdurulması için RSF öncülüğündeki küresel medya kampanyasına katıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 00:35
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 00:35
Tunus Gazeteciler Sendikası, Filistinli gazeteciler için küresel kampanyaya katıldı

RSF öncülüğündeki çağrıya dünya çapında destek

Tunus Gazeteciler Sendikası, Filistinli gazetecilerin İsrail tarafından hedef alınmasına karşı uluslararası kamuoyu oluşturmayı amaçlayan küresel medya kampanyasına katıldığını bildirdi.

Sendika, yaptığı yazılı açıklamada "Filistinli gazetecilere yönelik işlenen cinayetlerin artışı karşısında büyük bir acı ve öfke duyuyoruz. Mesleki ve insani sorumluluk gereği bu kampanyaya katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, kampanyanın Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) adlı sivil toplum kuruluşu tarafından başlatıldığı ve amacın Filistinli gazetecilerin öldürülmesine son verilmesi ile Gazze'ye gazetecilerin erişiminin sağlanması olduğu kaydedildi.

Metinde ayrıca "Gazze'de yaşananlar, sadece Filistin halkına, meşru ve cesurca direnişlerine yönelik acımasız Siyonist saldırılar değil, aynı zamanda özgür gazeteciliğe ve bilgiye erişim hakkına yönelik sistematik bir saldırıdır." değerlendirmesine yer verildi.

Sendika, Filistinli gazetecilerin basın mensubu olduğunu gösteren ekipman ve kıyafetlerine rağmen İsrail tarafından hedef alındığını vurgulayarak bunun "insan hakları hukukuna göre savaş suçu" olduğunu hatırlattı.

RSF, İsrail ordusunun Gazze'de hedefi haline gelen Filistinli gazeteciler için bugün "büyük çapta medya seferberliği" çağrısında bulundu. RSF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, seferberliğe yaklaşık 50 ülkeden 150'den fazla medya kuruluşunun katılacağı belirtildi.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 247 gazetecinin öldüğünü duyurdu.

