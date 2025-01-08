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Tunus Meclisi'nden Terör Mağdurları ve Devrim Şehitleri İçin Yasa Değişikliği

Tunus Halk Temsilcileri Meclisi, terör mağdurları ile devrim şehitlerinin haklarını koruyacak yasa değişikliğini onayladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 20:02
Tunus Meclisi'nden Terör Mağdurları ve Devrim Şehitleri İçin Yasa Değişikliği

Tunus Meclisi'nden Önemli Adım

Tunus Halk Temsilcileri Meclisi, terör mağdurları ile 14 Ocak 2011 devrimi şehitleri ve yaralılarının haklarına ilişkin yasa değişikliğini onayladı. Bu karar, ülkenin demokrasi için verdiği mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yasa Taslağının Süreci

Meclis'ten yapılan yazılı açıklamada, 2022 tarihli 20 Sayılı kararnamede yapılacak değişikliklerin onaylandığı belirtildi. Bu düzenlemelerin, askeri personel, iç güvenlik güçleri mensupları, devrim şehitleri ve yaralılarına destek sağlamaya yönelik Fida Vakfı ile ilişkili olduğu vurgulandı.

Oylama Sonuçları

Yasa değişikliği oylamasında, 101 milletvekili oy kullanırken, bunlardan 95'i yasa değişikliği lehinde oy verdi. Sadece 6 milletvekili çekimser kaldı.

Sonraki Aşama

Onaylanan yasa taslağının, parlamentonun ikinci kanadı olan Bölgesel ve Yerel Ulusal Konseyi'ne sunulması planlanıyor. Eğer burada da onaylanırsa, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından imzalanarak yürürlüğe girecek.

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