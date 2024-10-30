Tunus'ta 15. Uluslararası Tarım ve Teknolojileri Fuarı Açıldı

Tunus’ta Tarım ve Teknoloji Üzerine Uluslararası Fuar Açıldı

Tunus'un başkenti Tunus'taki Kram Sergi Sarayı, 15. Uluslararası Tarım ve Teknolojileri Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. Bu önemli etkinlik, Tarımsal Yatırımları Teşvik Ajansı tarafından düzenlenmiştir.

Fuarın Açılış Töreni

Açılış törenine, Tarım, Su Kaynakları ve Balıkçılık Bakanı İzzeddin Bin eş-Şeyh'in yanı sıra Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve birçok diğer yetkili katıldı. Bakan Şeyh, fuarın tarım sistemleri ve teknolojilerine dair son yeniliklerin tanıtımında önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Şeyh, "Farklı ülkelerden katılımın olduğu bu fuar, tarım ve balıkçılık alanında deneyim ve uzmanlık paylaşımını teşvik ediyor. Aynı zamanda sürdürülebilir gıda üretimi ve gıda güvenliğine katkıda bulunuyor." dedi.

Türkiye-Tunus İşbirliği

Büyükelçi Demircan, fuara ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye ile Tunus arasında birçok alanda ticari ve sanayi işbirlikleri mevcut. Tarım, her iki ülke için de değerlidir. Ülkemizden Tunus’a yıllık 100 milyon doları aşan bir ihracat gerçekleştirmekteyiz.” diyerek, Türkiye’nin tarım makineleri sektöründe Tunus’a önemli katkılar sağladığını belirtti.

Fuarın Süresi ve Katılımcılar

Farklı ülkelerden 250 firmanın katıldığı 15. Uluslararası Tarım ve Teknolojileri Fuarı, 2 Kasım tarihine kadar açık kalacak. Bu etkinlik, katılımcı firmalara uluslararası düzeyde işbirlikleri geliştirme imkânı sunuyor.