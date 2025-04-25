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Tunus’ta 39. Uluslararası Kitap Fuarı Coşkuyla Başladı

Tunus’ta 39. Uluslararası Kitap Fuarı, Cumhurbaşkanı Kays Said’in açılış konuşmasıyla başladı. Türkiye standı ise dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 21:12
Tunus’ta 39. Uluslararası Kitap Fuarı Coşkuyla Başladı

Tunus’ta 39. Uluslararası Kitap Fuarı Başladı

39’uncusu düzenlenen Tunus Uluslararası Kitap Fuarı, Cumhurbaşkanı Kays Said’in katılımı ile açılış töreninin ardından kapılarını kitapseverlere açtı.

İnşa Etmek İçin Okuyoruz

Başkent Tunus’ta bulunan Kram Fuar Merkezi’nde “İnşa etmek için okuyoruz” temasıyla düzenlenen fuara, Cumhurbaşkanı Said’in yanı sıra birçok üst düzey yetkili, Tunus’taki misyon temsilcileri ve yayınevlerinin temsilcileri katıldı.

Türkiye Standına Yoğun İlgi

Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen Türkiye Tanıtım Standı, önemli isimlerin katılımıyla dikkat çekti. Tunus’un Türkiye Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Pustu, Türkiye’nin Tunus Kültür Ataşesi Yunus Düzcü ve Türkiye Yayıncılar Birliği temsilcisi Metin Celal gibi isimler stantta yer aldı.

Tanıtımlar ve Hediyeler

Cumhurbaşkanı Said, Türkiye standını ziyaret ederek bilgi aldı ve Türk kültürü üzerine yazılı materyallerle tanıştırıldı. Büyükelçi Demircan, Cumhurbaşkanı’na Türk tarihi ve kültürüne ilişkin kitap ve broşürleri takdim etti. Ayrıca, çeşitli hediyeler de sunarak, amistara olan duyusunu pekiştirdi.

Kardeşlik Vurgusu

Said, Türkiye Büyükelçiliği Şeref Defterini imzalayarak “Tüm kardeş Türk halkını kardeşlik duygularıyla selamlıyorum” dedi. İki ülke arasındaki dostluğa dikkat çekerek, Türkiye’nin önemli bir kardeş ülke olduğunu vurguladı.

Etkinlikler 4 Mayıs’a Kadar Sürecek

313 yayın kuruluşunun katıldığı kitap fuarı 4 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Etkinlikler kapsamında, yazarlar ve yayınevleri, kitapseverler ile bir araya gelecek ve birçok kültürel aktivite gerçekleştirilecek.

Bu yıl 39’uncusu düzenlenen Tunus Uluslararası Kitap Fuarı, Cumhurbaşkanı Kays Said’in (solda)...

Bu yıl 39’uncusu düzenlenen Tunus Uluslararası Kitap Fuarı, Cumhurbaşkanı Kays Said’in (solda) katılımıyla düzenlenen açılış törenin ardından başladı. Başkent Tunus’ta yer alan Kram Fuar Merkezi’nde “İnşa etmek için okuyoruz” sloganıyla düzenlenen kitap fuarının açılışına başta Cumhurbaşkanı Said olmak üzere, birçok üst düzey yetkili, Tunus’taki misyon temsilcileri ve fuara katılan yayınevlerinin temsilcileri katıldı. Fuara, Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından açılan ve Türkiye’den gelen eserlerin tanıtıldığı Türkiye Tanıtım Standına katkıda bulunmak üzere, Tunus’un Türkiye Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan (sağda) da katıldı.

Bu yıl 39’uncusu düzenlenen Tunus Uluslararası Kitap Fuarı, Cumhurbaşkanı Kays Said’in (solda)...

Bu yıl 39’uncusu düzenlenen Tunus Uluslararası Kitap Fuarı, Cumhurbaşkanı Kays Said’in (solda) katılımıyla düzenlenen açılış törenin ardından başladı. Başkent Tunus’ta yer alan Kram Fuar Merkezi’nde “İnşa etmek için okuyoruz” sloganıyla düzenlenen kitap fuarının açılışına başta Cumhurbaşkanı Said olmak üzere, birçok üst düzey yetkili, Tunus’taki misyon temsilcileri ve fuara katılan yayınevlerinin temsilcileri katıldı. Fuara, Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından açılan ve Türkiye’den gelen eserlerin tanıtıldığı Türkiye Tanıtım Standına katkıda bulunmak üzere, Tunus’un Türkiye Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan (sağda) da katıldı.

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