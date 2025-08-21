DOLAR
Tunus'ta Binlerce İşçi UGTT İçin Yürüdü — Sendikal Haklar ve 'Saldırı' Protestosu

Tunus'ta UGTT'nin çağrısıyla binlerce işçi, sendikal hakları savunmak ve sendika merkezine yönelik 'saldırı'yı protesto etmek için başkentte yürüdü.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 21:07
Tunus'ta Binlerce İşçi UGTT İçin Yürüdü — Sendikal Haklar ve 'Saldırı' Protestosu

Tunus'ta UGTT Liderliğinde Kitlesel Yürüyüş

Sendikal haklar ve "saldırı" protestosu başkentte yankılandı

Tunus'ta binlerce işçi, sendikal haklarını savunmak ve sendika merkezine yönelik "saldırı"yı protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Eylem, ülkenin en büyük sendikası Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT)nin çağrısıyla başkent Tunus'taki sendika merkez binası önünde başladı ve Habib Burgiba Caddesine kadar devam etti.

Mitinge, aralarında UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi ile sendika yetkilileri ve çok sayıda işçi katıldı. Göstericiler, "hürriyet" ve "sendikal hak gereklidir, müzakere hakkı gereklidir" yazılı pankartlar taşıdı.

Nureddin Tabbubi, gösteri öncesindeki konuşmasında UGTT'nin "saldırılara, karalama kampanyalarına" maruz kaldığını vurguladı ve şu ifadeyi kullandı: "UGTT'yi hedef alan, barış yanlısı sivil toplum örgütlerine ve derneklerine saldıran, kamu işlerini tekeline alıp başkalarını kabul etmeyen, bireysel görüşte ısrar eden herkese karşı öfkelenme, onları reddetme ve protesto etme hakkımız var."

Tabbubi, sendikal hakları savunmaya, sendikacılar aleyhindeki her türlü ihlale karşı koymaya, müzakere hakkını uygulamaya ve işçi haklarını savunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Tunus'ta hükümet ile ülkenin en büyük sendikası UGTT arasında artan gerginlik dikkat çekiyor. UGTT, Cumhurbaşkanı Kays Said destekçilerinin 7 Ağustos'ta sendika merkezlerine yönelik "saldırıları"nı protesto etmek için 21 Ağustos'ta barışçıl yürüyüş çağrısı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said ise 9 Ağustos'ta Tunus Başbakanı ile gerçekleştirdiği toplantıda, denildiği gibi eylemcilerin amacının sendika merkezine saldırmak ya da baskın düzenlemek olmadığını; güvenlik güçlerinin de sendika merkezini koruduğunu, herhangi bir çatışmayı önlediğini belirtmişti.

