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Tunus'ta Cumhurbaşkanı Seçimine Düşük Katılım

Tunus'taki cumhurbaşkanı seçimine katılım oranı %27,7 olarak belirlendi. Seçimde muhalefet boykot çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 22:32
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 22:32
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Seçimine Düşük Katılım

Tunus Cumhurbaşkanı Seçiminde Katılım Oranı Düşük

Tunus’ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminde katılım oranı %27,7 olarak belirlenirken, Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, bu rakamı düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Seçmen Verileri ve Oy Kullanma Süreci

Buasker, yurt içi ve yurt dışındaki toplam 9 milyon 753 bin 217 seçmenden 2 milyon 704 bin 155’inin oy kullandığını bildirdi. Seçim sürecinde on binin üzerinde sandıkta oy verme işleminin yapıldığını ve herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Seçim Sonuçları ve Adaylar

Cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemi yerel saatle 18:00’de sona erdi. Seçim sonuçlarının ise Tunus Resmi Haber Ajansı (TAP) üzerinden yarın akşam açıkladığı öğrenildi. Seçimde üç aday yarışıyor: Kays Said, Zuheyr el-Mağzavi ve cezaevinde bulunan iş insanı Ayaşi Zamal yer alıyor. Adaylardan biri %50'yi aşamadığı takdirde, en yüksek oyu alan iki aday için ikinci tur seçim düzenlenecek.

Muhalefetin Seçim Boykotu

Öte yandan, muhalefet partileri seçim sürecine tepki göstererek boykot kararı aldılar. Ulusal Kurtuluş Cephesi, Nahda Hareketi ve diğer siyasi partiler, demokratik iklimin yetersiz olduğu görüşünü dile getirerek mevcut seçim koşullarının yeterli olmadığını ifade ettiler. Ancak Halk Hareketi ve Tunus İleri Hareketi gibi bazı partiler seçimlere katılacaklarını açıkladı.

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