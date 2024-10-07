DOLAR
34,24 -0,03%
EURO
37,64 -0,09%
ALTIN
2.912,02 0,27%
BITCOIN
2.180.225,34 -1,72%

Tunus'ta Filistinli Tutuklulara Destek Gösterisi Düzenlendi

Tunus'ta Fransa Büyükelçiliği önünde, Filistinli tutuklular ve Georges Abdullah için destek eylemi yapıldı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 19:37
Tunus'ta Filistinli Tutuklulara Destek Gösterisi Düzenlendi

Tunus'ta Filistinli Tutuklulara Destek Eylemi

Tunus'ta, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek vermek amacıyla bir gösteri düzenlendi. Bu gösteri ayrıca, 40 yıldır Fransa'da cezaevinde tutulan Lübnanlı aktivist Georges Abdullah'ın serbest bırakılması talebini de içeriyordu.

Gazze Saldırıları ve Fransız Büyükelçiliği Önündeki Protesto

7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarının birinci yılı dolayısıyla gerçekleştirilen bu protesto, Fransız Büyükelçiliği önünde yapıldı. Göstericiler, "Kamuoyundan tek talebimiz, büyükelçiliğin kapatılması ve büyükelçinin sınır dışı edilmesi" ve "Katil Macron, mahkumları serbest bırak" gibi sloganlar atarak taleplerini dile getirdi.

Sözler ve Talepler

Tunus, Filistin ile Dayanışma Komitesi Sözcüsü Semah Avadi, gösteride yaptığı konuşmada, "Filistinli tüm tutuklularla dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek istiyoruz" dedi. Ayrıca, 7 Ekim Aksa Tufanı'nın yıl dönümü vesilesiyle Georges Abdullah'ın da serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Georges Abdullah Kimdir?

Fransa'da tutuklu bulunan Georges Abdullah, cezası 24 yıl önce dolmasına rağmen, Fransız yetkililerin onay vermemesi nedeniyle hala cezaevinde kalmaya devam ediyor. 70'li yılların sonunda Lübnan Ulusal Hareketi'ne katılan Abdullah, 1984 yılında Fransa'da tutuklandı ve 1987'de "biri İsrailli, diğeri Amerikalı olan iki diplomatın öldüğü suikasta yardım" suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yıllar içinde, "Ben bir savaşçıyım, suçlu değilim" sözüyle de tanınan Abdullah, 1999 yılında müebbet cezasını tamamlamıştı. Ancak, 2003'te çıkan şartlı tahliye kararı, Fransız Başsavcılığı tarafından temyize götürüldüğü için uygulanmamaktadır. 40 yılı aşkın süredir hapiste kalan Abdullah, "Fransa'nın en eski mahkumu" olarak adlandırılmakta ve tutukluluğunun yasal bir dayanağı bulunmaksızın devam ettiği iddia edilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Görüştü
2
CHP Lideri Özel'den Sığınmacı Konusunda Önemli Açıklamalar
3
Eskişehir'de Sokak Ortasında Pompalı Tüfekli Saldırı
4
Hazar Turan Alim için Veda Töreni Düzenlendi
5
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Gazze Açıklaması
6
Bilecik'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
7
Marmara'da Tarım Müdürü Cinayeti: Zanlı Yakalandı

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak