Tunus'ta Filistinli Tutuklulara Destek Gösterisi Düzenlendi

Tunus'ta Filistinli Tutuklulara Destek Eylemi

Tunus'ta, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek vermek amacıyla bir gösteri düzenlendi. Bu gösteri ayrıca, 40 yıldır Fransa'da cezaevinde tutulan Lübnanlı aktivist Georges Abdullah'ın serbest bırakılması talebini de içeriyordu.

Gazze Saldırıları ve Fransız Büyükelçiliği Önündeki Protesto

7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarının birinci yılı dolayısıyla gerçekleştirilen bu protesto, Fransız Büyükelçiliği önünde yapıldı. Göstericiler, "Kamuoyundan tek talebimiz, büyükelçiliğin kapatılması ve büyükelçinin sınır dışı edilmesi" ve "Katil Macron, mahkumları serbest bırak" gibi sloganlar atarak taleplerini dile getirdi.

Sözler ve Talepler

Tunus, Filistin ile Dayanışma Komitesi Sözcüsü Semah Avadi, gösteride yaptığı konuşmada, "Filistinli tüm tutuklularla dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek istiyoruz" dedi. Ayrıca, 7 Ekim Aksa Tufanı'nın yıl dönümü vesilesiyle Georges Abdullah'ın da serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Georges Abdullah Kimdir?

Fransa'da tutuklu bulunan Georges Abdullah, cezası 24 yıl önce dolmasına rağmen, Fransız yetkililerin onay vermemesi nedeniyle hala cezaevinde kalmaya devam ediyor. 70'li yılların sonunda Lübnan Ulusal Hareketi'ne katılan Abdullah, 1984 yılında Fransa'da tutuklandı ve 1987'de "biri İsrailli, diğeri Amerikalı olan iki diplomatın öldüğü suikasta yardım" suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yıllar içinde, "Ben bir savaşçıyım, suçlu değilim" sözüyle de tanınan Abdullah, 1999 yılında müebbet cezasını tamamlamıştı. Ancak, 2003'te çıkan şartlı tahliye kararı, Fransız Başsavcılığı tarafından temyize götürüldüğü için uygulanmamaktadır. 40 yılı aşkın süredir hapiste kalan Abdullah, "Fransa'nın en eski mahkumu" olarak adlandırılmakta ve tutukluluğunun yasal bir dayanağı bulunmaksızın devam ettiği iddia edilmektedir.