Tunus'ta Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Çalışanlarına Destek Gösterisi

Tunus'ta Sağlık Çalışanlarına Dayanışma Gösterisi

Tunus'ta, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastane ve sağlık merkezlerine yönelik saldırılarına karşı bir dayanışma gösterisi düzenlendi. Gösteri, başkent Tunus'ta gerçekleşirken, katılımcılar, gözaltına alınan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Doktor Husam Ebu Safiyye'nin fotoğraflarını taşıdı.

Gösterideki Mesajlar

Etkinlikte, "Ölümün ve ateşin kalbinden gelen doktor Ebu Safiyye adında bir efsane var", "Tunus'tan doktor Ebu Safiyye'ye özgürlük" ve "Arap yöneticiler Netanyahu'ya karşı neden sessiz?" yazılı pankartlar açıldı. Gösteriyi düzenleyen Tunus'taki Filistin Ensarı Derneği üyelerinden Murad Yakubi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ebu Safiyye'nin de aralarında bulunduğu sağlık personelinin gözaltına alınmasına karşı toplandıklarını ifade etti.

İsrail'in Saldırısı

Yakubi, "İsrail, Gazze Şeridi'ni, Siyonist ordunun saldırıları sonucu yaralanan insanların kendilerini tedavi edecek kimseyi bulamayacağı, yaşanmaz bir yer haline getirdi" şeklinde konuştu.

Kemal Advan Hastanesi'ne Yönelik Baskın

İsrail ordusu, 27 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altına alarak, sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkartmış ve hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti. Gazze'deki Filistin hükümeti, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu açıklamış ve durumları hakkında bilgi verilmesi çağrısında bulunmuştur.