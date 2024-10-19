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Tunus'ta Türkiye-Tunus Ortak Miras Rotası Sergisi Açıldı

Tunus'ta Türkiye-Büyükelçiliği ve üniversite işbirliğiyle Ortak Miras Rotası sergisi düzenlendi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 13:07
Tunus'ta Türkiye-Tunus Ortak Miras Rotası Sergisi Açıldı

Tunus'ta "Türkiye-Tunus Ortak Miras Rotası" Sergisi

Tunus' da, Türkiye Büyükelçiliği'nin desteğiyle, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi işbirliğiyle başlatılan "Türkiye-Tunus Ortak Miras Rotası" projesine ait bir illüstratif resim sergisi düzenlendi.

Sergi, Tunus'un 120 km güneydoğusunda bulunan Susa kentinde, 6. Uluslararası Tekstil Fuarı'nda gerçekleştirildi. Ziyaretçilere, Türkiye ve Tunus'un ortak mirasına ait tarihi eserlerin illüstratif resimleri sunuldu.

Büyükelçiden Açıklama

Tunus'taki sergiyi ziyaret eden Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Tunus arasında kültürel miras noktasında çok zengin ortak alan var. Somut mirasımız var, Tunus'taki Osmanlı dönemine ait yapılar oldukça değerli." ifadelerini kullandı.

Demircan, Tunus’taki gençlere Türkiye'nin somut mirasını aktarma konusunda önemli çabaların bulunduğunu vurgulayarak, "Ortak mirasımız kültürümüz, yaşam tarzımız gibi birçok alanda mevcut" dedi.

Kültürel Rotanın Genişlemesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin kurumsal iletişim Koordinatörü ve İllüstrasyon Sanatçısı Adem Dönmez, "Tunus-Türkiye Ortak Miras Rotası" kapsamında Osmanlı mirası eserlerini illüstrasyon yöntemiyle tuvale aktardıklarını belirtti.

Dönmez, "Önce eserleri fotoğraflayıp, dijital ortamda filtreledik. Sonrasında Tunus’taki eserlerin bir haritasını oluşturuyoruz," dedi.

Kültürel Etkileşim ve Vurgulamalar

YEE Tunus Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çevik, serginin uluslararası bir platformda açılmasının kültürel etkileşim açısından sadece ticaret için değil, sanatsal anlamda da büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Çevik, serginin, iki ülke arasındaki ortak tarih ve kültürel değerleri vurguladığını belirtti ve ziyaretçilerin bu derinliği keşfetme fırsatı bulduğunu vurguladı.

Sergi, 17 Ekim'de başlayan ve bugün sona erecek olan Uluslararası Tekstil Fuarı'nda önemli bir yer edindi.

Tunus'un başkenti Tunus'un 120 km güneydoğusunda yer alan Susa kentinde düzenlenen 6. Uluslararası...

Tunus'un başkenti Tunus'un 120 km güneydoğusunda yer alan Susa kentinde düzenlenen 6. Uluslararası Tekstil Fuarı’nda Türkiye Büyükelçiliği himayesinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ortak girişimiyle başlatılan “Türkiye-Tunus Ortak Miras Rotası” çalışmasına ait, illüstratif resim sergisi düzenlendi. ​​​​​​Sergiyi ziyaret eden Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Tunus'un başkenti Tunus'un 120 km güneydoğusunda yer alan Susa kentinde düzenlenen 6. Uluslararası...

Tunus'un başkenti Tunus'un 120 km güneydoğusunda yer alan Susa kentinde düzenlenen 6. Uluslararası Tekstil Fuarı’nda Türkiye Büyükelçiliği himayesinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ortak girişimiyle başlatılan “Türkiye-Tunus Ortak Miras Rotası” çalışmasına ait, illüstratif resim sergisi düzenlendi. ​​​​​​Sergiyi ziyaret eden Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Tunus'un başkenti Tunus'un 120 km güneydoğusunda yer alan Susa kentinde düzenlenen 6. Uluslararası...

Tunus'un başkenti Tunus'un 120 km güneydoğusunda yer alan Susa kentinde düzenlenen 6. Uluslararası Tekstil Fuarı’nda Türkiye Büyükelçiliği himayesinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ortak girişimiyle başlatılan “Türkiye-Tunus Ortak Miras Rotası” çalışmasına ait, illüstratif resim sergisi düzenlendi. ​​​​​​Sergiyi ziyaret eden Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Tunus'un başkenti Tunus'un 120 km güneydoğusunda yer alan Susa kentinde düzenlenen 6. Uluslararası...

Tunus'un başkenti Tunus'un 120 km güneydoğusunda yer alan Susa kentinde düzenlenen 6. Uluslararası Tekstil Fuarı’nda Türkiye Büyükelçiliği himayesinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ortak girişimiyle başlatılan “Türkiye-Tunus Ortak Miras Rotası” çalışmasına ait, illüstratif resim sergisi düzenlendi. ​​​​​​Sergiyi ziyaret eden Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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