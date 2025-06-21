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Tunus’ta Uluslararası Plastik, Ambalaj ve Baskı Fuarı Gerçekleştirildi

Tunus'ta düzenlenen Uluslararası Plastik, Ambalaj ve Baskı Fuarı'na 200'den fazla firma katıldı.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 01:14
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 01:14
Tunus’ta Uluslararası Plastik, Ambalaj ve Baskı Fuarı Gerçekleştirildi

Tunus'ta Uluslararası Fuar Coşkusu

Tunus'un başkenti Tunus'ta, Kram Fuar Merkezi'nde, yerli ve yabancı firmaların katılımıyla Uluslararası Plastik, Ambalaj ve Baskı Fuarı düzenlendi. Etkinlikte, Türkiye, Çin, İspanya, Fransa, Malezya, Fas ve Katar gibi birçok ülkeden 200'ün üzerinde firma yer aldı.

Türkiye'den Katılımcılar

Fuara katılan Barem Ambalaj İhracat Müdürü Mehmet Uğur Pak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye’de sektörümüzde lider üreticiyiz, dünyanın 28 ülkesine ihracat yapıyoruz. Tunus pazarına yaklaşık üç yıl önce ofisimizi kurarak girdik." ifadelerini kullandı.

Pak, Kuzey Afrika ülkeleri ve Tunus'a buradaki ofisleri aracılığıyla hizmet sunduklarını belirtirken, "Tunus’taki ambalaj fuarına yüzde 100 kartondan ürettiğimiz özel stant ile katıldık. Fuarda birçok Tunuslu firma ile ikili işbirliği fırsatı yakaladık. Hedefimiz Tunus pazarından diğer Afrika ülkelerine de hizmet vermek." şeklinde konuştu.

Hurma Sektörü ve Ambalaj İhtiyaçları

Pak, Tunus ve Cezayir’deki hurma üreticilerinin neredeyse tamamının ambalaj ihtiyacını karşıladıklarını dile getirdi. "Bu ülkelerde ciddi bir potansiyeli olan hurma sektöründeki ambalaj üretimindeki eksikliği fark ettik. Şirketimiz bu eksik kısımları tamamlayarak ciddi bir müşteri potansiyeline ulaştı. Özel üretim ile hizmet veriyoruz ve aldığımız ambalaj siparişlerinin tamamını Türkiye’deki imalathanelerimizde üretiyoruz. Yakında kuracağımız kağıt fabrikasıyla kendi hammaddemizi de üretmeye başlayacağız." ifadelerine yer verdi.

İki yılda bir düzenlenen Uluslararası Plastik, Ambalaj ve Baskı Fuarı, bugün sona erecek.

Tunus’ta, yerli ve yabancı firmaların katılımıyla Uluslararası Plastik, Ambalaj ve Baskı Fuarı...

Tunus’ta, yerli ve yabancı firmaların katılımıyla Uluslararası Plastik, Ambalaj ve Baskı Fuarı gerçekleştirildi. Başkent Tunus’ta yer alan Kram Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara, Türkiye, Çin, İspanya, Fransa, Malezya, Fas ve Katar başta olmak üzere onlarca ülkeden 200'ün üzerinde firma katıldı.

Tunus’ta, yerli ve yabancı firmaların katılımıyla Uluslararası Plastik, Ambalaj ve Baskı Fuarı...

Tunus’ta, yerli ve yabancı firmaların katılımıyla Uluslararası Plastik, Ambalaj ve Baskı Fuarı gerçekleştirildi. Başkent Tunus’ta yer alan Kram Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara, Türkiye, Çin, İspanya, Fransa, Malezya, Fas ve Katar başta olmak üzere onlarca ülkeden 200'ün üzerinde firma katıldı.

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