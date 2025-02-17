Tunus’ta Yunus Emre Enstitüsü ile Türk Kültürü Tanıtıldı

Tunus’ta Türk Kültürü Rüzgarı

Tunus’ta düzenlenen “Kültür Günü” etkinliği kapsamında Tunus Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk kültürünü tanıttı. Başkent Tunus’ta bulunan ESPRİT Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan başta olmak üzere birçok misyon temsilcisi, okul öğrencileri ve Tunus’taki kültür merkezi temsilcileri yer aldı.

Kültürel Etkileşim ve Paylaşım

YEE tarafından oluşturulan stantta ebru sanatı, geleneksel Türk okçuluğu ve Türk mutfağından çeşitli lezzetler katılımcılara sunuldu. ESPRİT Üniversitesi öğretim görevlilerinden Emani Mezugi, AA muhabirine verdiği demeçte, “Her milletten öğrencimiz var. Öğrenciler farklı stantlarda ülkelerinin tanıtımını yapıyor. Kamerun, Gana, Moritanya'dan öğrencilerimiz geleneksel kıyafetleriyle gelip, ülkelerinin mutfağına ait yemekleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuyorlar. Bu günün amacı öğrencilerimizin diğer kültürleri tanıması, birbirlerini kabul etmeyi öğrenmeleri ve farklılıkları keşfetmeleridir. Değişim, bugünkü etkinliğin anahtar kelimesi.” dedi.

Kültürlerarası Anlayış ve Dostluk

Türk kültürünü tanıtma fırsatını bulmaktan mutluluk duyduklarını belirten YEE Tunus Koordinatörü Dr. Ali İhsan Çevik, “Bu özel gün, kültürlerarası anlayışı güçlendirmeyi ve katılımcılara farklı kültürleri tanıtarak uluslararası dostlukların pekişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Ziyaretçiler, Türk kültürünün zarif gelenekleri ve renkli halk dansları ile unutulmaz bir deneyim yaşarken, farklı milletlerden gelen kültürler ile de tanışma imkânı buldular.” ifadelerini kullandı.

Sanat ve Eğlence Dolu Bir Gün

Birçok sanatsal etkinliğin de yer aldığı Kültür Günü’nde, Tunus YEE okutmanları zeybek oyunu oynayarak etkinliğe renk kattı. Bu etkinlik, katılımcılara Türk kültürünü daha yakından tanıma fırsatı sundu.