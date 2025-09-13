Tunus'tan Binzert'e: Küresel Sumud Filosu'na Katılacak Tekneler Toplanıyor

Tunus'taki Sidi Busaid ve Gammart limanlarından hareket eden tekneler, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Binzert'e yöneliyor; çıkış 13 Eylül'e ertelendi.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 04:08
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 04:08
Tunus'tan Küresel Sumud Filosu'na katılacak tekneler, ülkenin kuzeyindeki Binzert kentine doğru yola çıkmaya başladı. Mağrip Sumud Konvoyu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, başkent Tunus'taki Sidi Busaid ve Gammart limanlarından hareket eden teknelerin Binzert'e yöneldiği bildirildi.

İlk Hareket ve Gecikmeler

Paylaşımda, Sidi Busaid Limanı'ndan ayrılan ilk teknenin görüntülerine yer verildi ve 'İlk teknemiz yola çıktı, diğer teknelerimiz de peşi sıra Binzert'e doğru yola çıkıyor.' ifadeleri aktarıldı. Mağrip Sumud Konvoyu'nun 12 Eylül akşamı düzenlediği basın toplantısında, İspanya'dan 31 Ağustos'ta yola çıkan ve 7 Eylül'de Tunus'a ulaşan 22 tekneden oluşan Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Sidi Busaid'ten Binzert'e gitmek isteyen Mağrip Sumud Filosu'na ait 23 teknenin çıkışında gecikmeler yaşandığı açıklanmıştı.

Küresel Sumud Filosunun Tunus'tan çıkışı 13 Eylül Cumartesi gününe ertelenmiş; Yönetim Kurulu Üyesi Halid Bucuma 12 Eylül Cuma günü sosyal medya açıklamasında, 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan ve Tunus'taki Sidi Busaid Limanı'na gelen tekneler ile Tunus'tan filoya katılacak teknelerden hazır olanlardan 2'sinin Binzert Limanı'na geldiğini, kötü hava şartları nedeniyle Gazze'ye hareketin 13 Eylül öğleden sonraya ertelendiğini bildirmişti.

Bucuma ayrıca, Sidi Busaid Limanı'nda kalan teknelerin de 13 Eylül'de Gazze'ye hareketten önce Binzert'e ulaşmasının beklendiğini kaydetti. İspanya'dan Tunus'a gelen teknelerin bir hafta başkentte kaldıktan sonra 11 Eylül Perşembe gecesi Binzert'e ulaştığı, filonun 12 Eylül'de Gazze'ye yola çıkacağının duyurulduğu bilgisi de verildi.

Güvenlik ve Katılım

Filonun Tunus bünyesinde bulunduğu sırada 8 ve 9 Eylül gecelerinde Tunus'taki Küresel Sumud Filosu'na yönelik dron saldırıları gerçekleştirildiği bildirildi. Filoda, Özgürlük Filosu Koalisyonu, Küresel Gazze Hareketi, Mağrib Sumud Konvoyu ve Malezya merkezli Sumud Nusantara organizasyonu yer alıyor.

Küresel Sumud Filosu'na yaklaşık 50'ye yakın ülkeden yüzlerce aktivistin katıldığı, filonun şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olduğu vurgulanıyor.

Sumud: Anlamı ve Sembolizmi

Araba kökenli 'Sumud' sözcüğü 'kararlılık' veya 'sarsılmaz azim' anlamlarına geliyor. 1967 Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşen Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün sürdürülmesi ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik yollarıyla direnişi ifade ediyor. Sumud kavramını tasvir etmek için Filistin'de sıklıkla zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri kullanılıyor.

