Tunus Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye Ulusal Standı Büyüleyici Projeleriyle Göz Doldurdu

Türkiye Ulusal Standı, Tunus Uluslararası Kitap Fuarı'nda İlgi Odağı Oldu

Tunus'ta bu yıl 39'uncusu düzenlenen Tunus Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye Ulusal Standı büyük ilgi gördü. Başkent Tunus'taki Kram Fuar Merkezi'nde "İnşa etmek için okuyoruz" sloganıyla açılan fuara, yabancı 313 yayın kuruluşu katıldı.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Projeleri Tanıtıldı

Açılışı 25 Nisan'da Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından yapılan fuarda, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın telif ve tercüme kitap projeleri başarıyla tanıtıldı. Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği, Tunus Yunus Emre Enstitüsü, Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Maarif Vakfı'nın işbirlikleriyle oluşturulan stand, zengin içerikleriyle dikkat çekti.

Türk Kültürü ve Eğitimi Üzerine Vurgu

Tunus'un entelektüel yapısından bahseden Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, "Tunus, çok kültürlü bir coğrafya ve Türkiye ile derin bir tarihsel bağa sahip. Buradaki Türk kültürünü yaygınlaştırmak için çalışıyoruz" dedi.

Fuarda Verimli Temaslar Sağlandı

Tunus Uluslararası Kitap Fuarı'nda Türkiye'nin tanıtımını yapma fırsatını değerlendiren Ayhan Hazırlar, "Burada birçok yabancı yayınevi temsilcisi ile görüşmeler yaparak, Türkiye'deki uluslararası kitap fuarlarına davetlerde bulunduk" şeklinde bilgi verdi.

Fuarda düzenlenen etkinlikler ile Tunus'taki Türkçe eğitimine katkıda bulunmak amacıyla önemli adımlar atıldı. Türkiye'de eğitim gören Tunuslu öğrencilerin sayısının artması, iki ülke arasındaki kültürel işbirliğini güçlendirme potansiyeli taşıdığı ifade edildi.

39. Tunus Uluslararası Kitap Fuarı, 4 Mayıs'a kadar devam edecek. Türkiye'nin standında gerçekleştirilen etkinlikler ile Türk edebiyatı, kültürü ve sanatı uluslararası arenada daha fazla tanıtılmaya devam edecek.

Tunus'ta bu yıl 39'uncusu düzenlenen Tunus Uluslararası Kitap Fuarı'nda kurulan Türkiye Ulusal Standı'na Tunuslu kitapseverler büyük ilgi gösterdi. Başkent Tunus'ta yer alan Kram Fuar Merkezi'nde "İnşa etmek için okuyoruz" sloganıyla düzenlenen kitap fuarına, çoğunluğu yabancı 313 yayın kuruluşu katıldı. Açılışı 25 Nisan'da düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından yapılan kitap fuarında ilk defa bu yıl Türkiye Ulusal Standı açıldı.

Tunus'ta bu yıl 39'uncusu düzenlenen Tunus Uluslararası Kitap Fuarı'nda kurulan Türkiye Ulusal Standı'na Tunuslu kitapseverler büyük ilgi gösterdi. Başkent Tunus'ta yer alan Kram Fuar Merkezi'nde "İnşa etmek için okuyoruz" sloganıyla düzenlenen kitap fuarına, çoğunluğu yabancı 313 yayın kuruluşu katıldı. Açılışı 25 Nisan'da düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından yapılan kitap fuarında ilk defa bu yıl Türkiye Ulusal Standı açıldı.