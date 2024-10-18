Tunuslu Gazetecilerden Gazze'ye Destek Eylemi

Tunus’tan Gazze’ye Destek

Tunus'taki gazeteciler, Gazze Şeridi'ndeki meslektaşlarının karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla bir dayanışma eylemi gerçekleştirdi. Bu etkinlik, Ulusal Gazeteciler Birliği liderliğinde düzenlendi.

“Gazetecilik Suç Değildir” Sloganları

Eyleme katılan gazeteciler, “Gazetecilik suç değildir” yazılı pankartlar taşıyarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğraflarını sergiledi. Birlik Başkanı Ziyad Debbar, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Gazze’deki meslektaşlarımız ile dayanışmanın dahi suç olduğu bir ortamda, onlarla birlikte olduğumuzu duyurmak istiyoruz. Gazze’de gazetecilerin öldürülmesi, basının yok edilmesidir. Gazzeliler ve oradaki meslektaşlarımız için elimizden geleni yapıyoruz," dedi.

Uluslararası Sorumluluk Çağrısı

Debbar, ayrıca, İsrail’i destekleyen ülkelere yönelik baskı yapılması gerektiğini belirtti. “İsrail, Gazze’de, Lübnan’da ve Yemen’de Amerikalılar, İngilizler ve Fransızlarla birlikte öldürüyor. Bu yüzden, İsrail kadar bu ülkeleri de sorumlu tutmalıyız,” ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Kayıplar ve Zorluklar

İsrail'in Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılar sonucunda, 7 Ekim 2023'ten bu yana 177 gazeteci yaşamını yitirirken, çok sayıda gazeteci de yaralandı. Aynı dönemde, yaklaşık 42 bin 289 Filistinli öldü ve 98 bin 684 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilmekte, sivillerin sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı büyük zarar görmektedir.