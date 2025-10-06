Tunuslu Sumud Aktivisti Muhyiddin: 'İsrail Bizi Aç Bıraktı, Kanalizasyon Suyu İçirdi'

Filo kaptanı iddiaları anlattı

Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Tunus vatandaşı Muhammed Ali Muhyiddin, İsrail’in kendilerini hukuka aykırı şekilde alıkoyduğunu, aç bıraktığını ve kanalizasyon suyu içmeye zorladığını söyledi.

"Amsterdam" gemisinin kaptanı olan Muhyiddin, beraberindeki 9 Tunuslu aktivistle birlikte ülkesine dönüşünde Kartaca Uluslararası Havalimanı’nda ellerinde Filistin bayrakları ve çiçekler taşıyan kalabalık bir grup tarafından coşkuyla karşılandı.

Muhyiddin, burada yerel basına yaptığı açıklamalarda İsrail ordusunun kendilerine yönelik muamelesini 'insanlık dışı' olarak nitelendirdi ve askerlerin kendilerine yönelik işlemlerini eleştirdi. Muhyiddin, askerlerin kendilerine uzun ve yorucu sorgulamalar uyguladığını belirtti.

Aktivistin sözleri şöyle: 'Bize sabah akşam yalnızca bir parça ekmek verdiler, içmemiz için kanalizasyon suyu getirdiler. Bu insanlığa sığmayan bir muameledir.'

Muhyiddin, Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Her ay ya da iki ayda bir bu deniz yolculuğunu tekrarlamalıyız. Gazze’ye ulaşmak için deniz dalgalarıyla yeniden buluşacağız.' ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerini "profesyonellikten uzak ve deneyimsiz" olarak nitelendiren Tunuslu aktivist, 'Siyonist oluşum örümcek ağından daha zayıf. Askerleri denizde görev yapmaya uygun değil. Gemimize baskın düzenlediklerinde ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Motorları çalıştırmayı bile beceremediler.' diye konuştu.