Tunuslu Sumud Aktivisti Muhyiddin: 'İsrail Bizi Aç Bıraktı, Kanalizasyon Suyu İçirdi'

Tunuslu aktivist Muhammed Ali Muhyiddin, İsrail'in kendilerini hukuka aykırı alıkoyup aç bıraktığını ve kanalizasyon suyu içmeye zorladığını söyledi; ülkesinde coşkuyla karşılandı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 19:52
Tunuslu Sumud Aktivisti Muhyiddin: 'İsrail Bizi Aç Bıraktı, Kanalizasyon Suyu İçirdi'

Tunuslu Sumud Aktivisti Muhyiddin: 'İsrail Bizi Aç Bıraktı, Kanalizasyon Suyu İçirdi'

Filo kaptanı iddiaları anlattı

Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Tunus vatandaşı Muhammed Ali Muhyiddin, İsrail’in kendilerini hukuka aykırı şekilde alıkoyduğunu, aç bıraktığını ve kanalizasyon suyu içmeye zorladığını söyledi.

"Amsterdam" gemisinin kaptanı olan Muhyiddin, beraberindeki 9 Tunuslu aktivistle birlikte ülkesine dönüşünde Kartaca Uluslararası Havalimanı’nda ellerinde Filistin bayrakları ve çiçekler taşıyan kalabalık bir grup tarafından coşkuyla karşılandı.

Muhyiddin, burada yerel basına yaptığı açıklamalarda İsrail ordusunun kendilerine yönelik muamelesini 'insanlık dışı' olarak nitelendirdi ve askerlerin kendilerine yönelik işlemlerini eleştirdi. Muhyiddin, askerlerin kendilerine uzun ve yorucu sorgulamalar uyguladığını belirtti.

Aktivistin sözleri şöyle: 'Bize sabah akşam yalnızca bir parça ekmek verdiler, içmemiz için kanalizasyon suyu getirdiler. Bu insanlığa sığmayan bir muameledir.'

Muhyiddin, Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Her ay ya da iki ayda bir bu deniz yolculuğunu tekrarlamalıyız. Gazze’ye ulaşmak için deniz dalgalarıyla yeniden buluşacağız.' ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerini "profesyonellikten uzak ve deneyimsiz" olarak nitelendiren Tunuslu aktivist, 'Siyonist oluşum örümcek ağından daha zayıf. Askerleri denizde görev yapmaya uygun değil. Gemimize baskın düzenlediklerinde ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Motorları çalıştırmayı bile beceremediler.' diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Flamenko Yardımı: Bilet Geliri Gazze'ye — Emine Erdoğan Ankara'da
2
Gündem 7 Ekim 2025 — Erdoğan Gebele'de Türk Devletleri Zirvesi ve Günün Öne Çıkanları
3
Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler
4
Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu New York'ta Gerçekleşti
5
Organize Suç Operasyonları: 78 Gözaltı, 46 Tutuklama
6
Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 86 Kişi Tutuklandı
7
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy TEKNOFEST'i Ziyaret Etti

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği