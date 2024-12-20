TÜRGEV 4. Ulusal Öğrenci Kongresi İstanbul'da Başladı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından düzenlenen 4. Ulusal Öğrenci Kongresi, "Hafıza ve Mekan" temasıyla İstanbul'da kapılarını açtı. Kongre, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi Prof. Dr. Raşit Küçük Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Açılış Konuşması: Hatice Akıncı Yılmaz

Kongrenin açılışında konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Platform Çalışmaları’nın 2014 yılında başlatıldığını hatırlatarak, özellikle kız öğrencilerin akademik hayata geçişlerini desteklemek amacıyla bu platformun oluşturulduğunu belirtti. Yılmaz, "Akademik araştırmaların yanı sıra öğrencilerimizin ulusal ve küresel çapta lider olmaları için çalışmalar yürütüyoruz," dedi.

Kız Öğrencilerin Eğitimi Üzerine Vurgu

Yılmaz, kongrenin bu yılki temasının "hafıza ve mekan" olduğuna dikkat çekerek, farklı disiplinlerden gelen bakış açılarıyla çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Kırsal kesimden gelen dezavantajlı öğrencilere yönelik çalışmaların önemini vurgulayan Yılmaz, eşitlik sağlama adına yaptıkları çalışmaları ön plana çıkardı.

Uluslararası Hedefler ve Hafızanın Önemi

Konuşmasında hafıza ve mekanın iç içe geçmiş kavramlar olduğuna değinen Yılmaz, "Hafıza mekanı şekillendirirken, mekan da hafızayı şekillendiriyor" dedi. Türkiye'nin geçmişteki önemli mücadelelerinin hafızasının, toplum üzerinde derin bir etki yarattığını belirtti.

Gençlerle Gurur Duyuyoruz

TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak da, kongrenin başlangıç noktasının küçük bir hayal olduğunu ifade ederek, öğrencilerin çeşitli alanlarda yenilikçi çözümler ürettiklerini vurguladı. Albayrak, gençlerin yaşadıkları sorunlara çözüm aradığını ve bu platformun onların ihtiyaçlarına hizmet ettiğini belirtti.

Afyonkarahisar Valisi’nden Destek Açıklaması

Afyonkarahisar Valisi ve TÜRGEV Meclisi Üyesi Kübra Güran Yiğitbaşı, öğrencilere güvenli yurt hizmetleri sunmanın yanı sıra burs desteği sağladıklarını da açıkladı.

Genç Akademisyen Adayları Bildirilerini Sunacak

Kongrede eğitim, hukuk, ilahiyat, medya, mimarlık ve tıp gibi alanlarda 18 genç akademisyen adayı bildirilerini sunacak. Kongre, yarın da devam edecek ve çeşitli oturumlarla zenginleşecek.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Platform Çalışmaları 4. Ulusal Öğrenci Kongresi, "Hafıza ve Mekan" temasıyla İstanbul'da başladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi Prof. Dr. Raşit Küçük Konferans Salonu'nda düzenlenen kongreye katılan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, konuşma yaptı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Platform Çalışmaları 4. Ulusal Öğrenci Kongresi, "Hafıza ve Mekan" temasıyla İstanbul'da başladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi Prof. Dr. Raşit Küçük Konferans Salonu'nda düzenlenen kongreye katılan TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, konuşma yaptı.