TÜRGEV Başkanı Yılmaz, TercihFest 2025'te Gençlerle Buluştu

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, 25-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşen TercihFest 2025 etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Vakıftan yapılan açıklamada, "Yarınki Türkiye" temasıyla düzenlenen etkinliğin, TÜRGEV'in kurucusu olduğu İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) ev sahipliğinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle gerçekleştirildiği belirtildi. Etkinliğe, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce üniversite adayı katıldı ve üç gün boyunca akademisyenler, karar vericiler ve özel sektör temsilcileriyle buluşma fırsatı buldu.

TÜRGEV Başkanı Yılmaz, eğitimdeki önceliklerin bireysel başarıdan öte, ülkenin kalkınması için kritik olduğuna dikkat çekerek, gençliğe yapılan yatırımların Türkiye'nin geleceğine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Yılmaz, TÜRGEV yurtlarında kalan öğrencilerin bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarılarına değinerek, "Kartal yurdumuzdan 33 öğrencimizin Türkiye genelinde dereceye girmesi, Silopi'den öğrencilerimizin ilk 10 bin arasında yer alması, başarıda belirleyici olanın coğrafi konum değil, sunulan fırsatlar olduğunu bir kez daha göstermiştir," dedi.

Başarıya giden yolun sadece akademik sıkışıklıkla sınırlı olmadığını vurgulayan Yılmaz, sosyal, duygusal ve kültürel desteklerin de hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Bu başarıların, özellikle üniversite tercihinin bir sınav sonucu değil, geleceği şekillendiren stratejik bir karar olduğunu gösterdiğini ifade etti.

TÜRGEV'in eğitim yaklaşımının sınav başarısının ötesinde, hayata hazırlık üzerine inşa edildiğini kaydeden Yılmaz, "Kriz anlarında çözüm üreten, topluma katkı sunan ve ahlaki bir duruş geliştirmiş bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Liderlik atölyelerinden mentörlük sistemlerine kadar uzanan çok boyutlu bir eğitim ekosistemi inşa ettik," dedi.

Yılmaz, TercihFest 2025'in disiplinler arası öğrenme, kariyer planlaması ve değer odaklı eğitim vizyonuna katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, 25-27 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirilen TercihFest 2025 kapsamında gençlerle bir araya geldi.