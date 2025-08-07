DOLAR
TÜRGEV'den İstanbul'da Yaz Okulu ve Çocuk Şenliği Düzenlendi

TÜRGEV, İstanbul'da yaz okulu ve çocuk şenliği ile 4-12 yaş arası çocuklara çeşitli etkinlikler sunuyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 17:37
TÜRGEV'den İstanbul'da Yaz Okulu ve Çocuk Şenliği Düzenlendi

TÜRGEV Yaz Okulu ve Çocuk Şenliği

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Mevlanakapı Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi'nde (MEÇKAM) yaz okulu ve çocuk şenliği düzenledi.

Yaz Okulu Etkinlikleri

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı boyunca süren yaz okulu kapsamında 4-12 yaş grubundan 40 öğrenci çeşitli atölyelere katıldı ve sosyal etkinlikler gerçekleştirdi. Yaz boyunca toplamda 131 saat süren atölyelerde çocuklar, drama, bilim, sanat, değerler eğitimi, ekoloji, spor, kitap okuma, zihin sporları ve İngilizce gibi farklı alanlarda eğitim aldı. Ayrıca, sinema gösterimleri, su savaşı, tuval boyama ve sandalye kapmaca gibi eğlenceli programlarla da vakit geçirdi.

MEÇKAM Çocuk Şenliği

2 Ağustos'ta düzenlenen MEÇKAM Çocuk Şenliği, çocuklar ve ailelerini bir araya getirdi. Şenlik boyunca, çuval yarışı, yumurta taşıma, hızlı su taşıma ve engelli parkurda hulahop oyunları gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfınca (TÜRGEV), Mevlanakapı Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi'nde (MEÇKAM) yaz okulu ve çocuk şenliği düzenlendi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfınca (TÜRGEV), Mevlanakapı Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi'nde (MEÇKAM) yaz okulu ve çocuk şenliği düzenlendi.

