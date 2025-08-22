TÜRGEV destekli Pusula: İnsanlığın Ortak Yönü Projesi İstanbul'da

TÜRGEV ev sahipliğinde "Pusula: İnsanlığın Ortak Yönü" İstanbul'da devam ediyor

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı desteğiyle yürütülen "Pusula: İnsanlığın Ortak Yönü" Projesi, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ev sahipliğinde İstanbul'da sürüyor. Proje, İbn Haldun Üniversitesi koordinatörlüğünde ve Kudüs merkezli Al-Quds Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Vakıf başkanından mesaj

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, projenin açılışında Türkiye'nin Filistin davasına bağlılığını insani ve vicdani sorumluluk olarak nitelendirdi. Yılmaz, "Filistin, sadece bir coğrafya değil insanlığın vicdanıdır. Mescid-i Aksa, hepimizin ortak pusulası, Kudüs'ün özgürlüğü kalplerimizin özgürlüğüdür. Bu dava yalnızca Filistin halkının değil tüm insanlığın onur mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

Gençlere seslenen Yılmaz, Türkiye ve Filistin gençlerinin yarının dünyasında adalet, merhamet ve kardeşliği temsil edecek bireyler olacaklarını vurgulayarak, "Tarih boyunca Türk milleti, mazluma sırtını dönmemiştir. Bugün de aynı inançla, aynı kararlılıkla Filistin için ses olmaya devam ediyoruz." dedi.

Proje kapsamı ve katılımcılar

Projede Kudüs'ten 13 öğrenci ile Türkiye genelinden sınavla seçilen 15 Türk öğrenci yer alıyor. 18 ile 30 yaş aralığındaki katılımcılar, İstanbul ve Kudüs'te birer haftalık eğitim ve kültür programlarına dahil oluyor. Program çerçevesinde alanında uzman akademisyenlerle seminerler düzenleniyor, tarihi ve kültürel mekanlara ziyaretler yapılıyor; katılımcılar çalıştaylara iştirak ederek uluslararası gözlem ve analiz becerilerini geliştiriyor.

Filistinli öğrencilerin İstanbul etkinliklerine katılmasının ardından, eylül ayında Türk öğrencilerin Kudüs'e giderek seminerlere katılması ve günlük yaşamı deneyimleyerek Kudüs'ün kültürünü yerinde tanıması planlanıyor.

Hedefler ve destekçiler

Proje, katılımcı gençlerin Kudüs'ün uluslararası statüsü, dini özgürlüklerin korunması, kültürel mirasın yaşatılması ve temel insan hakları konularında bilinçlenmesini amaçlıyor. Ayrıca inisiyatif, Türkiye ve Filistinli gençlerin yanı sıra farklı coğrafyalardan gençler arasında kalıcı barış, adalet ve kültürel miras bilincini pekiştirmeyi hedefliyor.

Girişim, Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekle birlikte, TÜRGEV ile birlikte İlim Yayma Vakfı ve Kudüs Kumbarası'nın sponsorluğunda yürütülüyor.

Gelecek planı

Projenin sonunda bütçe imkanının oluşması halinde Kudüs'te "Barış ve Kardeşlik Zeytinliği" kurulması hedefleniyor; politik sebeplerle izin verilmezse bu zeytinliğin Türkiye'de oluşturulması planlanıyor.

Etkinlik mekanı: Mevlanakapı Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu (TÜRGEV ev sahipliğinde)