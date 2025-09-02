DOLAR
41,15 -0,03%
EURO
48,04 0,44%
ALTIN
4.642,02 -1,09%
BITCOIN
4.588.662,88 -2,54%

TÜRGEV Pusula Başarı Bursu başvuruları başladı — Son tarih 7 Eylül

TÜRGEV'in 'Pusula Başarı Bursu' başvuruları başladı. 2025-2026 için çevrimiçi başvurular 7 Eylül'e kadar kabul ediliyor; akademik, sanat ve spor başarıları değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 16:50
TÜRGEV Pusula Başarı Bursu başvuruları başladı — Son tarih 7 Eylül

TÜRGEV Pusula Başarı Bursu başvuruları başladı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), gençlerin akademik, kültürel ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla yürüttüğü Pusula Başarı Bursu programı için 2025-2026 eğitim öğretim yılı başvurularını başlattı.

Başvuru kriterleri

Vakıf, eğitimde fırsat eşitliğini gözeterek yalnızca akademik başarıyı değil, sanatsal ve sportif alandaki başarıları da dikkate alıyor. Programa başvurabilecekler arasında QS Dünya Sıralaması'nda ilk 500'de yer alan üniversitelerde eğitim gören öğrenciler, QS sıralamasına göre Türkiye'nin ilk 10 üniversitesinde öğrenim gören lisans öğrencileri ile YKS'de (2025) Türkiye genelinde ilk 10 bine giren adaylar yer alıyor. Ayrıca, sanat veya spor alanında belgeyle kanıtlanabilir ulusal ya da uluslararası başarıya sahip bireyler ile milli sporcular da başvurabilir.

Başvuru süreci ve son tarih

Pusula Başarı Bursu başvuruları TÜRGEV'in resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak alınıyor. Başvurular, gençleri motive eden Sen yeter ki üret, düşün, başar. Pusula seninle mesajıyla yürütülüyor ve son başvuru tarihi 7 Eylül Pazar olarak açıklandı.

TÜRGEV bursiyerlerinin öne çıkan başarıları

Burs programı, New York Üniversitesi'nden Münih Teknik Üniversitesi'ne, Koç Üniversitesi'nden Boğaziçi Üniversitesi'ne uzanan geniş bir bursiyer ağı ile hem yurt içinde hem de yurt dışında öğrencileri destekliyor. TÜRGEV bursiyerleri uluslararası platformlarda da önemli dereceler elde etti.

Örneğin, Kartal Hayriye Cemal Gülbaran Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Reyyan Çifci, Regeneron ISEF 2025'te genetik bilimleri alanında dünya dördüncüsü oldu. Çifci'nin kronik yara iyileşmesini sensör teknolojisiyle analiz eden projesi, yenilikçi yaklaşımıyla jüri tarafından ödüle layık görüldü.

2025-YKS sonuçlarına göre, TÜRGEV yurtlarında sınavlara hazırlanan 114 öğrenci Türkiye genelinde dereceye girerken; Kartal yurtlarında 11 öğrenci ilk 1000, 33 öğrenci ise ilk 10 bin içinde yer aldı. Silopi GİF Merkezinden 3 öğrenci de ilk 10 bin arasına girdi.

Not: Başvurular ve detaylı bilgi için TÜRGEV'in resmi internet sitesi takip edilebilir. Başvuru süresi, 7 Eylül'e kadar devam etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de Trafik Kazası: Bariyere Çarpan Otomobilde 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
3
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
4
Şanlıurfa'da Otele Silahlı Saldırı Anı: Güvenlik Kamerası Kayıtları Ortaya Çıktı
5
Fuzul Topraktan: 18.500 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı!
6
AK Parti MYK Erdoğan Başkanlığında Toplandı
7
Fidan ile Busaidi telefonda görüştü: Filistin ve Gazze gündemi

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter