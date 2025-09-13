TÜRGEV TEKNOFEST 2025'te: Gençlerin Kodlama, İHA ve Yapay Zeka Projeleri Sergilenecek

TÜRGEV, TEKNOFEST 2025'te Yerini Alıyor

TÜRGEV, İstanbul'da 17-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST 2025'te yerini alacak. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, milli teknoloji hamlesine gönül vermiş gençlerle aynı sahnede buluşacak olan TÜRGEV, mayıs ayında Kıbrıs'ta gerçekleştirilen TEKNOFEST'te de öğrencilerle bir araya gelerek teknoloji coşkusuna ortak olmuştu.

TÜRGEV Standında Neler Olacak?

İstanbul'daki festivalde TÜRGEV öğrencileri, geliştirdikleri kodlama projelerini, bilimsel araştırmalarını ve girişimcilik fikirlerini ziyaretçilerle paylaşacak. Ziyaretçiler, TÜRGEV standında geçmişten bugüne bilimin yolculuğunu keşfedecekleri dijital usturlap deneyimini yaşayacak.

Ayrıca katılımcılar, WR gözlükler ile Güzel İşler Fabrikası (GİF) sergisini sanal ortamda gezme fırsatı bulacak; gençlerin özgün bakış açısıyla kurguladığı "Benim Filistin'im" adlı yapay zeka çalışmasına katılarak dijital sanatın yeni ufuklarına yolculuk yapabilecek.

Projeler ve Yarışmalar

TÜRGEV'den aldıkları burs ve desteklerle İHA, dron ve sualtı robotu geliştiren öğrenciler, bu projelerle TEKNOFEST yarışmalarında yer alacak. TÜRGEV standında sergilenecek bu çalışmalar, vakfın gençleri yerli ve milli üretim vizyonuna yönlendirme kararlılığını ortaya koyacak.