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Turgut Altınok 600 dairesi olduğuna dair iddiaları reddetti: “Tapuları göstersin istifa edeceğim”

AKP’nin Ankara büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok, kendisine yönelik “600 dairesi” var iddialarını reddetti. Altınok, “ bunu söyleyen kimse yalancıdır, iftiracıdır. 600 dairenin Altınok’a ait tapusunu göstersinler, ben istifa edeceğim” dedi.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 17:58
Turgut Altınok 600 dairesi olduğuna dair iddiaları reddetti: “Tapuları göstersin istifa edeceğim”

31 Mart Yerel Seçimlerine son 4 gün kala rekabet kızışıyor. AKPli aday Turgut Altınok, Ankara Yenimahalle ilçesine ziyarette bulunarak, otobüsten vatandaşları selamladı ve çocuklara oyuncak dağıttı. Bu esnada gazetecilerin sorularına cevap veren Altınok’a 600 daire ile ilgili iddialara da yanıt verdi. “Bunu söyleyen yalancıdır, iftiracıdır” diyen Altınok, “ispatlarsa istifa ederim” söyleminde bulundu.

“Bana çamur atıyor”

Kendisinin mal beyanında bulunmadığını iddia eden Mansur Yavaş için “Yalan söylüyor, çamur atıyor.” ifadelerini kullandı. 600 daire ile ilgili olarak ise Altınok, “o dairelin Altınok adına kayıtlı tapusunu göstersin istifa ederim. Şerefi varsa, o istifa eder.” dedi.

Konu ile ilgili olarak Altınok, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu konu ile ilgili yazan ve çizen her kim varsa dava açacağım. Mal varlığı giderek azalan bir belediye başkanı var. Yavaş ise başkan olduktan sonra, Londra’dan ev almış. Hangi parayla almış o evi, önce onu açıklasın.”

“Ankara’nın kaybedecek bir 5 yılı daha yok”

Mansur Yavaş’ın belediye başkanı olduğu süreci işaret eden Altınok konuşmasında, “Ankara’nın kaybedecek bir 5 yılı daha yok. Ankara ya benimle kazanacak ya da ‘keşke elim kırılsaydı’ diyecek.” İfadelerine yer verdi.

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