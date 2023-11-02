Turistik Doğu Ekspresi için tarih belli oldu: Bilet satışı başladı

Dünyanın en iyi dört rotasından olan Ankara-Kars hattında sefer yapanların sayısı gün geçtikçe artış gösterirken her yaştan ve yerli yabancı olarak seyahat imkanı sağlanıyor. 2023-2023 yılı sonuna dair açıklamalarda bulunurken yapılan seferler için hazırların bitirildiği bilgisi verildi. Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi 'nin seferlerinin Ankara'dan 11.12.2023 ve 08.03.2023 tarihleri arasında olacağı, Kars için ise 13.12.2023 ve 10.03.2024 tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

TATİL ZAMANLARINA EK SEFER

Belirlenen seferlere ekstra olarak ise sömestr ve yılbaşı zamanları için Ankara’dan 31.12.2023, 20.01.2024, 27.01.2024 tarihlerinde ve Kars’tan 02.01.2024, 22.01.2024, 29.01.2024 tarihlerinde özel olarak düzenleme yapılacaktır. Ankara Kars 42, Kars Ankara 42 olmak üzere 84 tren seferi düzenlendi.

Ankara-Kars yönünde Erzincan, Erzurum istasyonlarında ve Kars–Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas bölgelerinde gezi amaçlı olarak durmalar yapılarak gezilecektir.





Turistik Doğu Ekspresi trenleri 8 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşmakta olup her bir yataklı vagon 10 kompartıman(oda), her bir odada ise 2 adet yatak yer alıyor. Bireysel yolcular için 2 vagon satışı yapılırken bireysel yolcular için bilet satışları 1 kasım tarihiyle erişime açılıyor.

ODA ÜCRETLERİ

Doğu Ekspresi yataklı oda fiyatlarında döneme göre farklılık gösterirken en uygunu 6 bin TL, normal dönem 8 bin TL ve yüksek dönemde ise oda ücreti 12 bin TL olarak belirlendi.

Bireysel olarak yapılan satışlarda ise en düşük ücret oda ücreti olurken bir odada 2 kişi kalabiliyor.