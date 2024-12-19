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Turistik Doğu Ekspresi Seferleri 23 Aralık'ta Başlıyor

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 23 Aralık'ta başlayacağını duyurdu, 2024-2025 dönemi seferleri hakkında detaylar paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 10:32
Turistik Doğu Ekspresi Seferleri 23 Aralık'ta Başlıyor

Turistik Doğu Ekspresi Seferleri Başlıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek talep üzerine Türkiye'nin sevilen Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 sezon seferlerinin 23 Aralık'ta başlayacağını açıkladı. Yolculuklar, Ankara-Kars yönünde başlayarak, 2 Mart 2025'te Kars-Ankara yönünde sona erecek.

Geçmişteki Başarılar

Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferinin 29 Mayıs 2019'da yapıldığını hatırlatarak, bugüne kadar toplam 71.000 yolcunun bu eşsiz deneyimi yaşadığını belirtti. Yeni sezonda ise yaklaşık 10.500 seyahat tutkununa hizmet verilmesi hedefleniyor.

Sefer Programı

2024-2025 döneminde 30 gidiş, 30 dönüş olmak üzere toplamda 60 sefer yapılacak.

Ankara-Kars yönündeki seferler, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars-Ankara yönündeki seferler ise çarşamba, cuma ve pazar günleri gerçekleştirilecek. Yolculuk, Tarihi Ankara Garı'ndan saat 13.45'te başlayacak, Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da ise 4 saat mola verilecek.

Kars-Ankara yönündeki seferler ise saat 21.05'te yapılarak İliç’te 3 saat 30 dakika, Divriği’de 2 saat 30 dakika, Sivas’ta ise 3 saat duraklayacak.

Turizm Potansiyelini Artırma Hedefi

Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi ile bölgenin turizm potansiyelini harekete geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu deneyim, yolcularımıza Anadolu'nun eşsiz manzaraları eşliğinde unutulmaz bir kış seyahati vadediyor. Fotoğraf tutkunları için adeta bir açık hava stüdyosu olan bu rota, tarihi ve doğal güzellikleri farklı bir perspektiften görme fırsatı sağlıyor" dedi.

Bölgesel Turistik Kars–Erzurum Ekspresi

Ayrıca, yoğun talep nedeniyle Bölgesel Turistik Kars–Erzurum Ekspresi de sefere çıkacak. Bu tren, 291 yolcu kapasitesine sahip olacak ve 24 sefer gerçekleştirecek. Ekspres, 18 Ocak-23 Şubat 2025 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri işleyecek.

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