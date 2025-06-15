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Turistik Karaelmas Ekspresi Çankırı'da Turistlere Tarih Sunuyor

Karaelmas Ekspresi, Zonguldak dönüşü Çankırı'da ziyaretçilere tarihi ve kültürel bir yolculuk sundu.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 14:03
Turistik Karaelmas Ekspresi Çankırı'da Turistlere Tarih Sunuyor

Turistik Karaelmas Ekspresi, Ankara'dan yola çıkıp Zonguldak'ı ziyaret ettikten sonra, dönüş yolculuğunda Çankırı'ya ulaştı. Gece saatlerinde Zonguldak'tan hareket eden tren, sabah saatlerinde Çankırı Garı'na vardı.

Trenden inen ziyaretçiler, buradan otobüslerle Yer Altı Tuz Şehri'ne götürüldü. Hititler döneminden itibaren tuz elde edilen bu eşsiz mağarayı gezme fırsatı bulan ziyaretçiler, rehberlerden tuzların tarihçesi hakkında ilgi çekici bilgiler aldı.

Mağara gezisinin ardından katılımcılar, kent merkezindeki Çankırı Müzesi'ni de ziyaret etti. Müzede yer alan Arkeoloji ve Etnografya bölümlerindeki eserleri inceleme imkanı bulan ziyaretçiler, ayrıca Doğa Tarihi Bölümü'nde bulunan 8,5 milyon yıllık fosillerle de tanıştılar.

Yolculuğun keyfini çıkaran ziyaretçilerden Hasan Basri Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karaelmas Ekspresi ile yaptıkları yolculuğun kendilerine ayrı bir heyecan kattığını belirtti. Erdoğan, "Tuz mağarasına götürdüler ilk etapta. Bayağı güzel etki altında kaldık. İçerisi çok serin, insanın dışarıya çıkası gelmiyor. Daha sonra Çankırı Müzesi'ni ziyaret ettik. Çok etkilendim gerçekten. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum," diye konuştu.

Çankırı ziyaretinin ardından Turistik Karaelmas Ekspresi, Ankara'ya ulaşmak üzere yola çıktı.

Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, Zonguldak ziyaretinin ardından geçtiği dönüş...

Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, Zonguldak ziyaretinin ardından geçtiği dönüş yolculuğunda Çankırı'ya geldi.

Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, Zonguldak ziyaretinin ardından geçtiği dönüş...

Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, Zonguldak ziyaretinin ardından geçtiği dönüş yolculuğunda Çankırı'ya geldi.

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