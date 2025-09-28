Turistik Karaelmas Ekspresi Çankırı'ya Uğradı

Turistik Karaelmas Ekspresi, ikinci seferinde Zonguldak'tan sonra Çankırı'ya uğrayarak 100 turistin Yer Altı Tuz Şehri ve Çankırı Müzesi ziyaretini sağladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 14:11
Ankara'dan yola çıkan ve ikinci seferini gerçekleştiren Turistik Karaelmas Ekspresi, Zonguldak ziyaretinin ardından dönüş yolculuğunda Çankırı'ya uğradı. Gece saatlerinde Zonguldak'tan hareket eden tren, sabah saatlerinde Çankırı Garı'na ulaştı.

Ziyaretçi rotası

Trenle kente gelen yerli ve yabancı 100 turist, buradan otobüslerle Yer Altı Tuz Şehri'ne götürüldü. Ziyaretçiler, Hititler döneminden bu yana tuz elde edilen mağarayı gezerek rehberlerden tarihçesi hakkında bilgi aldı.

Müzeler ve fosiller

Mağaranın ardından kent merkezindeki Çankırı Müzesi'ni de gezen turistler, Arkeoloji ve Etnografya bölümlerindeki önemli eserleri inceledi. Doğa Tarihi Bölümü'nde ise Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nden çıkarılan 8,5 milyon yıllık fosiller'i görme imkanı buldu.

Ziyaretçiler, Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi, Çankırı Kültür Evi, Tarihi Uzunyol Sokağı ve Çamaşırhane Müzesi'ni gezmelerinin ardından Turistik Karaelmas Ekspresi ile Ankara'ya dönmek üzere yola çıktı.

