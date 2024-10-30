Türk Akademisi Yeni Sözlükleriyle Türk Dillerine Katkı Sağlıyor

Türk Akademisi'nden Yeni Terminoloji Sözlükleri

Türk Akademisi, Türk dillerinde dil bilimi, ekonomi ve askeri alanlarda her biri 5 bin terimden oluşan terminoloji sözlüklerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Merkezi Kazakistan'ın başkenti Astana olan Türk Akademisi, Türk dünyasına önemli katkılarda bulunmaya devam etmekte. Lev Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi'nde düzenlenen "Dil ve Edebiyat Mirası; Birliğin Temeli" konulu bilimsel seminerde, Türk Akademisi'nin yayımladığı yeni eserler tanıtıldı.

Tanıtım Töreninde Öne Çıkan İsimler

Etkinlikte Türk Akademisi Başkan Yardımcısı Ashat Kesikbayev, Lev Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ardak Beysenbay, Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Agalar Atamoglanov, Kırgızistan'ın Astana Büyükelçisi Dastan Düyşekeyev, Türkmenistan'ın Astana Büyükelçisi Batır Recepov, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ömer İnan yer aldı. Bu isimler, Türk Dillerinin Terminolojik Sözlükleri projesi kapsamındaki yeni sözlüklerin kurdelesini birlikte kesti.

Tanıtımı Yapılan Eserler

Tanıtımda ayrıca, Kazak Türkçesinde yayımlanan Kırım Tatar yazarı ve Türkolog Bekir Çobanzade'nin önemli bilimsel araştırmaları; Ahmet Boran'ın Türkmen milli şairi Mahtumkulu ile ilgili monografisi; Azer Turan'ın "Ali Bey Hüseyinzade" eseri; Azerbaycanlı şairler Muhammed Hüseyin Şahriyar ve Bulud Karaçorlu'nun şiirleri de yer aldı.

Gelecek Hedefleri

Kesikbayev yaptığı konuşmada, Türk Akademisi olarak 37 alanda Türk dillerinde terminoloji sözlüklerinin hazırlanacağını belirtti. İlk aşamada dil bilimi, ekonomi ve askeri alanlarda sözlük yayımlayarak Türk halklarının bilimsel entegrasyonunu güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Türk Akademisi tarafından her biri 5 bin terimden oluşan Türk dillerinde dil bilimi, ekonomi ve askeri alanlardaki terminoloji sözlüklerinin tanıtımı yapıldı. Astana'daki Lev Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi'nde düzenlenen "Dil ve Edebiyat Mirası; Birliğin Temeli" konulu bilimsel seminer kapsamında Türk Akademisi tarafından basılan yeni eserler tanıtıldı.

Türk Akademisi tarafından her biri 5 bin terimden oluşan Türk dillerinde dil bilimi, ekonomi ve askeri alanlardaki terminoloji sözlüklerinin tanıtımı yapıldı. Astana'daki Lev Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi'nde düzenlenen "Dil ve Edebiyat Mirası; Birliğin Temeli" konulu bilimsel seminer kapsamında Türk Akademisi tarafından basılan yeni eserler tanıtıldı.