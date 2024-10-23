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Türk Askerinin Lübnan'daki Görev Süresi Uzatıldı

Türk askerinin Lübnan'daki BM Geçici Görev Gücü'ndeki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 19:20
Türk Askerinin Lübnan'daki Görev Süresi Uzatıldı

Türk Askerinin Görev Süresinin Uzatılması

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Lübnan'daki Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü'ne desteği, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen bir tezkere ile 31 Ekim 2023'ten itibaren 1 yıl daha uzatıldı.

Mecliste Onaylanan Tezkere

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Meclis'e sunuldu. Tezkerede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 11 Ağustos 2006'da aldığı 1701 sayılı karar doğrultusunda, Türkiye'nin UNIFIL kapsamında Lübnan'da sunduğu desteğin önemine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin Rolü ve Tezkere Üzerindeki Görüşmeler

Tezkerede, Türkiye'nin UNIFIL'e katkısının Lübnan toplumunda barış ve istikrarın korunmasına olan etkisi belirtildi. Saadet Partisi'nden Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Türkiye'nin Lübnan halkının yanında olduğunu vurgulayarak, bölgesel sorunlara daha fazla müdahil olunması gerektiğini ifade etti.

DEM Parti’den Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, Türk katkısının sembolik kaldığını öne sürerken, İYİ Parti'nin Buğra Kavuncu, TSK’nın varlığının diplomatik ilişkilerdeki önemine dikkat çekti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise Türkiye'nin Lübnan'ın güvenliği ile kendi güvenliğini bağdaştırarak, devletin bu konulardaki destek kararlarını vurguladı.

CHP’li Yunus Emre de, Türkiye'nin BM misyonundaki yer almasının gerekliliğine işaret ederek, bu konunun önemine değindi. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise, İsrail'in saldırılarına karşı ciddi önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Sonuç ve Oylama

Görüşmelerin ardından Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin uzatılması için yapılan oylamada, tezkerenin kabulü sağlandı.

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