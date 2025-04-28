Türk Bilim İnsanlarından Sesle Akciğer Kanseri Tespiti

Ankara Üniversitesi (AÜ) Kök Hücre Enstitüsü'nde çalışan bilim insanları, geliştirdikleri yapay zeka destekli bir uygulama ile akciğer kanserini erken evrede tespit etmeyi hedefliyor. Uygulama, kişilerin konuşma seslerini inceleyerek bu kanser türünün erken teşhis edilmesine olanak tanıyor.

Doç. Dr. Haydar Ankışhan'dan Açıklamalar

AÜ Kök Hücre Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haydar Ankışhan, akciğer kanserinin genellikle ilerleyen evrelerde fark edildiğine ve bu nedenle birçok kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Uygulamanın ses yapısı, akciğer anatomisi ve kan dolaşım sistemleri gibi faktörleri dikkate alarak çalıştığını vurgulayan Ankışhan, “Ses akciğer kanseriyle ilgili bilgi verebilir. Type farklı disiplinlerden gelen mühendislik, tıp ve bilişim alanındaki katkılarla bu bulgulara ulaştık,” diye belirtti.

Uygulamanın Etkileyici Sonuçları

Ankışhan, aralarında 50 hasta ve 50 sağlıklı bireyin bulunduğu bir grup ile çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirtti ve “Yüzde 90'ın üzerindeki bir doğruluk oranı ile akciğer kanserinin özellikle ilk evresinde teşhis edilebileceğini tespit ettik,” sözlerini ekledi.

Sesi İşleyerek Erken Teşhis

AÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Mustafa Yenigün, akciğer kanseri tedavisinde erken teşhisin hayati öneme sahip olduğunu kaydederek, “Çalışmamızla sesleri doğal ortamda kaydedip, belirli sinyal işlemleri ve yapay zeka teknikleri ile işleyerek akciğerdeki değişiklikleri tespit ediyoruz,” dedi.

Gelecek Hedefleri ve Uygulama Süreci

Uygulamanın ne zaman hayata geçirileceğini de açıklayan Yenigün, “Tahmini olarak 2-3 yıl içinde bu tarama programının hayata geçeceğini bekliyoruz. Ancak hukuksal durumlar da dikkate alınmalı,” şeklinde konuştu.

Ankara Üniversitesindeki (AÜ) bilim insanlarınca geliştirilen yapay zeka destekli uygulamayla kişilerin konuşma sesi incelenerek akciğer kanserinin erken evrede tespit edilebilmesi hedefleniyor. AÜ Kök Hücre Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haydar Ankışhan, uygulamaya ilişkin AÜ Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ankara Üniversitesindeki (AÜ) bilim insanlarınca geliştirilen yapay zeka destekli uygulamayla kişilerin konuşma sesi incelenerek akciğer kanserinin erken evrede tespit edilebilmesi hedefleniyor. AÜ Kök Hücre Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haydar Ankışhan, uygulamaya ilişkin AÜ Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.