Türk Devletleri Merkez Bankaları Konseyi Kuruluyor

Türk Devletleri Merkez Bankaları Konseyi'nin Kurulması

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin, Kazakistan'ın Türk Devletleri Merkez Bankaları Konseyi’nin kurulmasına yönelik girişimine destek verdiği bildirildi.

Toplantı Detayları

Kazakistan Başbakanlığından yapılan resmi açıklamada, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Milli Ekonomi Bakanı Nurlan Baybazarov'un, Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde gerçekleştirilen TDT Ekonomi ve Ticaretten Sorumlu Bakanlar'ın 13. Toplantısına katıldığı belirtildi.

Desteklenen Girişimler

Toplantıda, TDT üyesi ülkelerin bakanlarının, Kazakistan’ın Merkez Bankaları Konseyi'nin yanı sıra Yeşil Ekonomi Konseyi'nin kurulmasına yönelik girişimlerini de destekledikleri ifade edildi.

Ekonomik Veriler ve Öneriler

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, en son Azerbaycan’ın Şuşa kentinde düzenlenen "TDT Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi"nde, üye ülkelerin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının 1,5 trilyon dolara ulaştığını ve bu çerçevede Türk Merkez Bankaları Konseyi'nin kurulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Gelecek Gelişmeler

Kazakistan’ın Türkistan kentinde gerçekleştirilecek bir sonraki toplantıda ise "Turan" Serbest Ekonomik Bölgesi’nin açılışının yapılması planlanmaktadır.