Aydın Lisesi'nde Akademisyen Buluşması: Prof. Dr. M. Hadi Yaşa Ders Verdi

Aydın Lisesi, 2019'dan bu yana süren proje ile öğrencilerini akademiyle buluşturuyor; ADÜ'den Prof. Dr. M. Hadi Yaşa bu haftanın konuğuydu. Projeye bugüne kadar 85 akademisyen katıldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:58
Aydın Lisesi'nde Akademisyen Buluşması

ADÜ'den Prof. Dr. M. Hadi Yaşa öğrencilerle buluştu

Aydın Lisesi, 2019 yılından bu yana kesintisiz sürdürdüğü Aydın'da Akademisyenlerin Derslere Girmesi Projesi ile öğrencilerini akademi dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor.

Proje kapsamında bu haftanın konuğu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. M. Hadi Yaşa oldu. Tarihi Aydın Lisesi sınıflarında öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Yaşa, akademik bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Prof. Dr. Yaşa, köklü bir eğitim kurumunda ders vermekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, projenin ilk olarak Aydın Lisesi’nde başlatılmış olmasının ve altı yıldır aralıksız sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı. Yaşa, "Temel bilgilerin akademik bir bakış açısıyla desteklenmesi, öğrencilerin konuları çok daha farklı yönleriyle ele alabilmelerini sağlıyor. Bu buluşmalar, gençlerimizin ufuklarını genişletmeleri ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemeleri açısından önemli bir fırsat" dedi.

Proje hakkında bilgi veren Aydın Lisesi Müdürü Serkan Akyol, 4 Kasım 2019 tarihinde başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 85 akademisyenin öğrencilerle buluşturulduğunu aktardı. Akyol, "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda proje kapsamında okulumuzda ders verecek akademisyen sayısını 14 olarak planlıyoruz" diye konuştu.

