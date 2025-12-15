Şahinbey Belediyesi'nden LGS ve YKS Adaylarına Moral Buluşması

Şahinbey Belediyesi, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerin sınav süreçlerini daha verimli ve motive biçimde geçirmelerini sağlamak amacıyla alanında uzman eğitimcileri gençlerle buluşturdu. Sınavlara Birlikte Hazırlanıyoruz programı kapsamında öğrenciler; konu anlatımı, sınav stratejileri ve net artırmaya yönelik çalışma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Uzman eğitimcilerden pratik ipuçları

Programda Kimya öğretmeni Görkem Şahin, LGS ve YKS'de sık karşılaşılan konu başlıkları üzerinden pratik ipuçları paylaştı ve öğrencilerin sınav anında dikkat etmesi gereken noktaları aktardı. Katılımcılar, özellikle son haftalara yönelik tekrar planları ve net artırmaya dönük uygulamalı yöntemler hakkında bilgilendirildi.

Zaman yönetimi ve stresle başa çıkma

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada zaman yönetimi, doğru soru yaklaşımı, stresle başa çıkma yöntemleri ve son haftalarda yapılması gereken tekrar planları detaylı şekilde ele alındı. Eğitimciler, düzenli ve planlı çalışmanın önemine vurgu yaparken, öğrencilerin kendi güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini doğru analiz etmelerinin başarıyı artıracağını vurguladı.

Başkan Tahmazoğlu: "Gençlerimizin yanındayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Gençlerimizin sınav maratonunda yalnız olmadıklarını hissetmelerini istiyoruz. En çok görmek istedikleri hocalarla onları buluşturarak hem motivasyonlarını artırıyor hem de sınavlara daha güçlü hazırlanmalarını sağlıyoruz. Gençlerimiz için her şeye değer. Her daim yanlarında ve destekçileriyiz" dedi.

Program, sınava hazırlık sürecindeki öğrencilerin motivasyonunu yükseltmeyi ve başarı şanslarını artıracak pratik bilgileri paylaşmayı amaçladı.

