Türk Devletleri Sağlık Komisyonu Toplantısı Azerbaycan'da Gerçekleşti

Azerbaycan'da TÜRKPA Sağlık Komisyon Başkanları 2. Toplantısı Yapıldı

Azerbaycan, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Sağlık Komisyon Başkanları'nın 2. toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantı, Azerbaycan Milli Meclisi'nde "İklim Değişikliği ve Sağlık: Yasamanın İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerindeki Etkilerine Müdahalesi" başlığı altında gerçekleştirildi.

Toplantıda, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek amacıyla Türk devletleri arasındaki işbirliği olanakları detaylı bir şekilde tartışıldı. Toplantıya; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, Azerbaycan Milli Meclisi Sağlık Komitesi Başkanı Ehliman Emiraslanov, Kırgızistan Meclisi Sosyal Politika Komitesi Başkanı Vinera Raimbaçayeva, Özbekistan Ali Meclisi Senatosu Bilim, Eğitim ve Sağlık Konuları Komitesi Başkanı Bahrom Abdullayev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Filiz Besim ve Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisi Sosyal ve Kültürel Kalkınma Komitesi üyesi Guldara Nurimova çevrim içi katılım gösterdi.

Vedat Bilgin, toplantıda, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için üzüntülerini dile getirerek, yaralılara şifa temennisinde bulundu. "İnsan ile doğa arasındaki dengenin bozulduğunu", bu durumun salgınlar ve çevre sorunlarına yol açtığını belirtti.

Bilgin, "Yeryüzünü kirleten ülkelerin, başta ABD olmak üzere sorumluluk alması gerekiyor." diyerek iklim değişikliğinin sonuçlarına dikkat çekti. Ayrıca, doğal gıda ve ürünlerin sağlığı olumsuz etkilediğini belirterek, Türk dünyası olarak geleceğe sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Ehliman Emiraslanov, toplantıda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin sağlık sistemlerini doğrudan etkilediğine dikkat çekerek, Türk devletlerinin sağlık sistemlerinin bu etkilerle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Raimbaçayeva, doğal ve katkısız gıdaların yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaparak, TÜRKPA üyelerinin bu konu üzerinde detaylı olarak çalışmasını önerdi.

Abdullayev, ülkesinin iklim değişikliğinin etkilerini azaltma stratejisini anlatarak, işbirliği vurgusunda bulundu. Ayrıca, Nurimova, sağlık sisteminin bu olumsuz etkilerini azaltabilmeleri için sağlık personelinin bilgi ve becerilerinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Son olarak, Filiz Besim, dünya genelindeki su ve gıda sorunlarının ortak çabalarla çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Azerbaycan'da, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Sağlık Komisyon Başkanları 2. Toplantısı yapıldı.

Azerbaycan'da, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Sağlık Komisyon Başkanları 2. Toplantısı yapıldı.