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Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Toplantısı'nda Önemli Mesajlar

Bakan Memişoğlu, sağlık alanındaki işbirliklerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 13:13
Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Toplantısı'nda Önemli Mesajlar

TDT 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'nda Önemli Açıklamalar

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Memişoğlu, "Var olan potansiyelimizi daha da ileriye götürmek için hem bilimsel kapasitemizi hem de karşılıklı sağlık pazar payımızı artıracak çalışmalar yapmalıyız" dedi.

Şuşa'daki Tarihi Buluşma

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen toplantıya katılan Memişoğlu, TDT üyesi ülkelerin tarihsel bağlarına değinerek, "Biz Türkistan coğrafyasında tarihin derinliklerinden gelen bir mirasın taşıyıcılarıyız. Asil milletimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de ortak hedefler doğrultusunda birlikte hareket etmelidir" şeklinde konuştu.Azerbaycan'a Destek

Toplantıda Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinin önemine dikkat çeken Memişoğlu, "İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan, büyük kahramanlıklarla topraklarına yeniden kavuştu. Türk halkı olarak her zaman Azerbaycan'ın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Alanında İşbirlikleri

Sağlık alanındaki işbirliklerinin önemini vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Sağlık, tüm insanların ortak paydasıdır. Bu nedenle TDT üyeleri olarak, ülkelerimizin sağlık hizmetlerini geliştirmek amacıyla geniş bir işbirliği yelpazesi yaratmalıyız. Sağlık hizmet sunumundan, sağlık altyapısının güçlendirilmesine kadar birçok alanda birlikte çalışmalıyız" dedi.

Toplantı sonrasında Bakan Memişoğlu, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 4. Sağlık Bakanları Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

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