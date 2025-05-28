DOLAR
39,08 -0,08%
EURO
44,28 0,05%
ALTIN
4.154,67 -0,34%
BITCOIN
4.203.927,7 1,85%

Türk Doktorlar Kosova'da 12 Çocuğu Ameliyat Edecek

Kosova'da, Türk doktorların kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi edeceği 12 çocuk için insani yardım çalışmaları başlatıldı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 17:34
Türk Doktorlar Kosova'da 12 Çocuğu Ameliyat Edecek

Kosova'da İnsani Yardım Seferberliği

Kosova'ya insani yardım amacıyla giden Türk uzman doktorlar, kalp rahatsızlığı bulunan 12 çocuğun ameliyatını gerçekleştirecek.

Kosova Klinik ve Üniversite Hastanesi Hizmetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Türk doktor heyetinin 'Muntada Aid' kuruluşu ile iş birliği yaparak bölgeye ulaştığı belirtildi.

Öne Çıkan Müdahale

Bu kapsamda, Türk hekimler, doğuştan kalp rahatsızlığı çeken 12 çocuğun tedavisini üstlenecek. Heyet, kardiyolog, kalp cerrahı, anestezist, hemşire ve anestezi teknikerleri gibi uzmanlardan oluşuyor. Ayrıca, yerel meslektaşları ile birlikte, Balkanlar'da bir ilki gerçekleştirerek 'pulmoner atrezi' sorununa sahip bir yenidoğan bebeğe başarılı bir müdahale yapıldı.

Bebeğin normal bir yaşam sürmesi için hayati önem taşıyan bu müdahale sonrası Kosova Klinik ve Üniversite Hastanesi Hizmetleri, Türk doktorlara teşekkür etti. Geçmiş yıllarda da farklı kurumlar aracılığıyla Kosova'ya gelen Türk hekimler, çeşitli alanlarda başarılı ameliyatlar gerçekleştirmişti.

Kosova'ya insani yardım çalışmaları kapsamında gelen Türk uzman doktor heyetinin, kalp sorunu olan...

Kosova'ya insani yardım çalışmaları kapsamında gelen Türk uzman doktor heyetinin, kalp sorunu olan 12 çocuğu ameliyat edeceği bildirildi.

Kosova'ya insani yardım çalışmaları kapsamında gelen Türk uzman doktor heyetinin, kalp sorunu olan...

Kosova'ya insani yardım çalışmaları kapsamında gelen Türk uzman doktor heyetinin, kalp sorunu olan 12 çocuğu ameliyat edeceği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı Başladı
2
Bakan Göktaş, Samsun'da Doğum Yardımı Alan Aileyi Ziyaret Etti
3
Diyarbakır'da Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Denetimi
4
Şanlıurfa'da Akıntıya Kapılan Çocuğun Arama Çalışmaları 3. Gününde
5
Bingöl'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Etkinliği Gerçekleşti
6
Diyarbakır'dan 'Terörsüz Türkiye' İçin Birleşik Destek
7
Bodrum'da Dalgıçlardan 223 Kilogram Su Altı Temizliği

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!