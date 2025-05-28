Türk Doktorlar Kosova'da 12 Çocuğu Ameliyat Edecek

Kosova'da İnsani Yardım Seferberliği

Kosova'ya insani yardım amacıyla giden Türk uzman doktorlar, kalp rahatsızlığı bulunan 12 çocuğun ameliyatını gerçekleştirecek.

Kosova Klinik ve Üniversite Hastanesi Hizmetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Türk doktor heyetinin 'Muntada Aid' kuruluşu ile iş birliği yaparak bölgeye ulaştığı belirtildi.

Öne Çıkan Müdahale

Bu kapsamda, Türk hekimler, doğuştan kalp rahatsızlığı çeken 12 çocuğun tedavisini üstlenecek. Heyet, kardiyolog, kalp cerrahı, anestezist, hemşire ve anestezi teknikerleri gibi uzmanlardan oluşuyor. Ayrıca, yerel meslektaşları ile birlikte, Balkanlar'da bir ilki gerçekleştirerek 'pulmoner atrezi' sorununa sahip bir yenidoğan bebeğe başarılı bir müdahale yapıldı.

Bebeğin normal bir yaşam sürmesi için hayati önem taşıyan bu müdahale sonrası Kosova Klinik ve Üniversite Hastanesi Hizmetleri, Türk doktorlara teşekkür etti. Geçmiş yıllarda da farklı kurumlar aracılığıyla Kosova'ya gelen Türk hekimler, çeşitli alanlarda başarılı ameliyatlar gerçekleştirmişti.

Kosova'ya insani yardım çalışmaları kapsamında gelen Türk uzman doktor heyetinin, kalp sorunu olan 12 çocuğu ameliyat edeceği bildirildi.

Kosova'ya insani yardım çalışmaları kapsamında gelen Türk uzman doktor heyetinin, kalp sorunu olan 12 çocuğu ameliyat edeceği bildirildi.