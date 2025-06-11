Türk Dünyası Mimarları Kazakistan'da Buluştu

Türk Dünyası Mimarları ve Restoratörleri 2. Uluslararası Sempozyumu

Kazakistan'ın Türkistan şehrinde, Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından düzenlenen Türk Dünyası Mimarları ve Restoratörleri 2. Uluslararası Sempozyumu başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Sempozyum, "Türk Medeni Miras Anıtları: Araştırma, Muhafaza ve Restorasyon Yöntemleri" başlığı altında Türkistan Eyaleti Belediyesinin desteğiyle düzenlendi. Bu etkinlik, Türk devletlerinden gelen mimar ve restoratörlerin bir araya gelerek Türk medeniyetinin mimari anıtlarının korunması ve restorasyonuyla ilgili profesyonel bir platform oluşturmayı hedefliyor.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Törene, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, Türkistan Eyaleti Vali Yardımcısı Yertay Altayev ve İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (ICESCO) Kültürel Miras Uzmanı Osama Elnahas gibi önemli isimler katıldı. Etkinlik, çok sayıda davetlinin de ilgisini çekti.

Modern Teknolojiler ve Restorasyon Yöntemleri

İki gün süren sempozyumda, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Macaristan'dan gelen uzmanlar, mimari miras araştırmalarında modern teknolojilerin kullanımı, restorasyon yöntemleri, geleneksel yapı malzemeleri ve iklim koşullarının anıtların korunmasına etkisi gibi konularda sunumlar yaptı.

Bunun yanı sıra, Türk medeniyeti anıtlarının tarihi ve kültürel önemi, restorasyonda dijital çözümler, önleyici adımlar ve kültürel mirasın korunmasına yönelik disiplinler arası yaklaşımlar üzerinde deneyim paylaşımları gerçekleştirildi.

Türkistan'ın Tarihi Eserleri

Katılımcılar, Türkistan'daki Orta Çağ mimarisinin önemli örneklerinden Arslan Baba ve Hoca Ahmet Yesevi türbelerini gezme fırsatı buldu. Bu ziyaret, Türk mimarlık geleneğinin canlı örneklerini yerinde tanıma imkanı sundu.

Türk Dünyası Mimarları ve Restoratörleri 2.Uluslararası Sempozyumu, Kazakistan’ın Türkistan şehrinde düzenlendi. Sempozyum, Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından Türkistan Eyaleti Belediyesinin destekleriyle «Türk Medeni Miras Anıtları: Araştırma, Muhafaza ve Restorasyon Yöntemleri» başlığıyla yapıldı.

Türk Dünyası Mimarları ve Restoratörleri 2.Uluslararası Sempozyumu, Kazakistan’ın Türkistan şehrinde düzenlendi. Sempozyum, Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından Türkistan Eyaleti Belediyesinin destekleriyle «Türk Medeni Miras Anıtları: Araştırma, Muhafaza ve Restorasyon Yöntemleri» başlığıyla yapıldı.