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Türk Dünyası Pazarlama, Reklam ve Medya Birliği (TÜREK) Kuruldu

Ticaret Bakanlığı himayesinde kurulan TÜREK, Türk dünyasında reklam alanında önemli işbirlikleri sağlayacak.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 12:50
Türk Dünyası Pazarlama, Reklam ve Medya Birliği (TÜREK) Kuruldu

Türk Dünyası Pazarlama, Reklam ve Medya Birliği (TÜREK) Resmen Kuruldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Azerbaycan öncülüğünde hayata geçirilen Türk Dünyası Pazarlama, Reklam ve Medya Birliği (TÜREK) kuruluşunun imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Devletler Arası İşbirliği Vurgusu

Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) altında gerçekleştirilen bu birliğin, sadece kültürel bir dayanışma değil; aynı zamanda ekonomi, enerji, sanayi, tarım, turizm ve teknoloji gibi alanlarda stratejik bir ortaklığa da dönüştüğünün altını çizdi.

Pazar Verileri ve Reklam Büyüklüğü

Ticaret Bakanı, TDT üyesi ülkelerin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının 1,8 trilyon dolar olduğunu belirtti. Nüfusunun 175 milyon olduğu bu ülkelerin dış ticaret hacminin ise 1,2 trilyon dolar civarında olduğu ifade edildi. Türkiye'nin TDT ülkelerine olan ihracatının 15,7 milyar dolar, ithalatının ise 15,3 milyar dolar düzeyinde olduğunu kaydetti.

Reklam Pazarının Büyüklüğü

Bolat, Türk dünyası reklam pazarının büyüklüğünün 7 milyar avro olduğunu açıklarken, Türkiye’deki reklam pazarının 6 milyar avro seviyelerine ulaştığını vurguladı. 2023 yılı itibarıyla Azerbaycan'da yıllık reklam bütçesi 104 milyon avro, Özbekistan'da 136 milyon avro, Kazakistan'da 631 milyon avro olarak kaydedilmiştir.

TÜREK'in Geleceği

TÜREK'in merkez ofisinin İstanbul olacak ve başkanlık görevini ilk iki yıl Türkiye üstlenecektir. Bolat, ardından Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bu görevleri devralacağını bildirdi.

Birliğin Sembolü ve Ortak Vizyon

TÜREK'in yalnızca medya ve reklam alanında bir birlik değil, aynı zamanda ortak bir vizyon ve sorumluluk taşıdığını belirten REPİD ve TÜREK Başkanı Ahmet Pura, birlikteliği temsil eden sembolün turna olduğunu, bunun Türk kültüründeki derin anlamları sayesinde güçlü bir ortak hareket etme iradesini yansıttığını ifade etti.

Hedefler ve Projeler

Bolat, TÜREK ile birlikte toplumların bilinçlenmesine katkıda bulunmayı, doğru bilgi paylaşımını sağlamayı ve ortak medya üretimi ile reklamcılıkta kültürel markalaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, reklam sektöründe dijital dönüşümün önemine dikkat çekerek, Medya Ölçüm Konseyi uygulamalarıyla sektör için gerekli verilerin sağlanmasına katkıda bulunduklarını belirtti.

RMID Başkanı Khayala Mutallimova, Azerbaycan'ın ulusal ve uluslararası platformlarda kazandığı görünürlüğün önemi üzerinde durdu ve TÜREK ile başarılara imza atacaklarını kaydetti.

Türkiye ile Azerbaycan öncülüğünde hayata geçirilen ve Ticaret Bakanlığı himayesinde faaliyet...

Türkiye ile Azerbaycan öncülüğünde hayata geçirilen ve Ticaret Bakanlığı himayesinde faaliyet gösteren Türk Dünyası Pazarlama, Reklam ve Medya Birliğinin (TÜREK) kuruluşu imza töreniyle gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlık binasında düzenlenen imza törenine katılarak konuşma yaptı.

Türkiye ile Azerbaycan öncülüğünde hayata geçirilen ve Ticaret Bakanlığı himayesinde faaliyet...

Türkiye ile Azerbaycan öncülüğünde hayata geçirilen ve Ticaret Bakanlığı himayesinde faaliyet gösteren Türk Dünyası Pazarlama, Reklam ve Medya Birliğinin (TÜREK) kuruluşu imza töreniyle gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlık binasında düzenlenen imza törenine katılarak konuşma yaptı.

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