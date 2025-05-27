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Türk Gençlik Vakfı'ndan Burslu Öğrencilere Destek Konseri

Burslu öğrenciler yararına düzenlenen konserde Tasavvuf müziği ve Türk sanat müziği eserleri seslendirildi.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 17:33
Türk Gençlik Vakfı'ndan Burslu Öğrencilere Destek Konseri

Burslu Öğrenciler için Tasavvuf Müziği Konseri

Türk Gençlik Vakfı Erguvan Hanımlar Musiki Topluluğu, burslu öğrenciler yararına düzenlediği özel bir tasavvuf müziği konseri ile dikkatleri üzerine çekti. Etkinlik, Türk Gençlik Vakfı'nın Altunizade Şubesinde gerçekleştirildi.

Tasavvuf Müziği Temaları

Konserde, Şef Nilay Kütük, konser çalışmalarına ekim ayında başlandığını ve program kapsamında türküler, tasavvuf müziği ve Türk sanat müziği örneklerinin yer aldığını açıkladı. Kütük, müzik topluluğu kurma fikrinin 15 yıl önce Yasemin Sezgin Hanımefendi aracılığıyla oluştuğunu belirtti.

Müzik ve Ruhsal Terapi

Kütük, müziğin herkesin hayatında bir yerinin olması gerektiğini vurgulayarak, "Müzik ruhun gıdasıdır. Her insanın hayatında bir şekilde müzik olmalı." dedi. Kütük ayrıca, yıllar önce dersine katılan bir psikoloğun müziği terapi aracı olarak kullandığını anlattı.

Piyasa ve Destek Amaçlı Konserler

Türk Gençlik Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Servet Erarslan, Erguvan Hanımlar Musiki Topluluğu'nun her yıl bir konser vermek üzere kurulduğunu ve konserden elde edilen gelirlerin vakfın öğrencilerine burs olarak aktarıldığını açıklandı.

Huzura ve Birliğe Davet

Türk Gençlik Vakfı Kadın Komisyonu Başkanı Yasemin Sezgin ise ilahilerin gönülleri beslediğine dikkat çekti. Sezgin, "Bu programlar bizim için huzura, birliğe, muhabbete, kendimizi tazelememiz için bir fırsat olacak." ifadelerini kullandı. Ayrıca, etkinliğin süresince katılımcıların da eserlere eşlik etmeleri dikkat çekti.

Yaklaşık 1,5 saat süren konser, müziğin birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Türk Gençlik Vakfı Erguvan Hanımlar Musiki Topluluğu, burslu öğrenciler yararına tasavvuf müziği...

Türk Gençlik Vakfı Erguvan Hanımlar Musiki Topluluğu, burslu öğrenciler yararına tasavvuf müziği konseri verdi. Şef Nilay Kütük, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türk Gençlik Vakfı Erguvan Hanımlar Musiki Topluluğu, burslu öğrenciler yararına tasavvuf müziği...

Türk Gençlik Vakfı Erguvan Hanımlar Musiki Topluluğu, burslu öğrenciler yararına tasavvuf müziği konseri verdi. Şef Nilay Kütük, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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