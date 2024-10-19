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Türk Genelkurmay Başkanı İtalya'da

Orgeneral Metin Gürak, İtalya'daki mevkidaşıyla önemli görüşmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 10:53
Türk Genelkurmay Başkanı İtalya'da

Orgeneral Gürak'ın İtalya Ziyareti

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalyan mevkidaşı Orgeneral Luciano Portolano'yu ziyaret ederek, askeri işbirliği konularını masaya yatırdı.

Resmi Karşılama ve İkili Görüşmeler

İtalya'da gerçekleştirilen resmi ziyaret kapsamında, Orgeneral Metin Gürak, Portolano tarafından askeri bir törenle karşılandı. İlk etapta iki liderin gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin ardından, heyetler arası toplantılar da yapıldı.

Müşterek Harekat Komutanlığında İncelemeler

Görüşmelerin ardından Orgeneral Gürak, İtalya Müşterek Harekat Komutanlığı'nda açıklanan incelemelerde bulundu. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türk ve İtalyan Orduları Arasında İşbirliği

Bu tür resmi ziyaretler, iki ülkenin savunma alanındaki işbirliğini artırmak ve ortak stratejiler geliştirmek adına kritik bir öneme sahiptir.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sağ 2), İtalyan mevkidaşı Luciano Portolano'yu (sol 2)...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sağ 2), İtalyan mevkidaşı Luciano Portolano'yu (sol 2) ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sağ 2), İtalyan mevkidaşı Luciano Portolano'yu (sol 2)...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sağ 2), İtalyan mevkidaşı Luciano Portolano'yu (sol 2) ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sağ 2), İtalyan mevkidaşı Luciano Portolano'yu (sol 2)...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sağ 2), İtalyan mevkidaşı Luciano Portolano'yu (sol 2) ziyaret etti.

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